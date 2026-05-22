Piracicaba e região entram no clima de um fim de semana repleto de cultura, música, tradição e entretenimento. A programação dos próximos dias marca o início oficial das celebrações da 200ª Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais da cidade, além de reunir concertos com trilhas sonoras de cinema, festival coreano com gastronomia asiática, teatro, oficinas gratuitas, cinema infantil e atrações para toda a família.
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200ª Festa do Divino Espírito Santo
O grande destaque do fim de semana é o início oficial das comemorações da 200ª Festa do Divino Espírito Santo, tradição religiosa e cultural reconhecida como Patrimônio Imaterial de Piracicaba. A programação acontece neste sábado (23) e domingo (24), no Engenho Central, em frente ao Armazém 14, com entrada gratuita.
No sábado, as atividades começam às 14h com acolhida do Padre Henrique. Ao longo da tarde e noite, a programação terá Evangeliza Show da RCC, apresentação da Cia Diocesana de Teatro, momentos de oração e vigília com adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando às 22h.
Já no domingo, a programação começa às 8h com momento de clamor por um novo Pentecostes. Às 9h30, acontece a Santa Missa e envio das bandeiras, celebrada por Dom Devair. Ao meio-dia, será realizada a tradicional bistecada no Salão da Irmandade, com show do grupo Pimenta Preta.
As celebrações abrem oficialmente o bicentenário da festa, que terá continuidade entre os dias 5 e 12 de julho, no Largo dos Pescadores.
Desfile Afro no Shopping Piracicaba
Nesta sexta-feira (22), às 19h, o Shopping Piracicaba recebe o primeiro desfile afro realizado na cidade. A ação celebra o Dia da África e transforma os corredores do shopping em uma passarela de valorização da cultura afro-brasileira, ancestralidade e representatividade.
O desfile contará com aproximadamente 20 participantes usando peças confeccionadas com tecidos africanos e referências da estética afro contemporânea. O percurso começa na entrada principal do shopping e segue pelos corredores até a loja Empodera Ela, onde será realizado um mini coquetel. A entrada é gratuita.
Cineteca leva animações gratuitas à Biblioteca
O projeto Cineteca promove neste sábado (23), às 15h, uma tarde de cinema gratuito na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.
A programação reúne três animações do diretor brasileiro Alê Camargo: “Os Anjos do Meio da Praça”, “A Noite do Vampiro” e “João, o Galo Desregulado”. A atividade integra o programa Pontos MIS e busca ampliar o acesso gratuito ao cinema brasileiro no interior paulista.
Concerto de Trilhas Sonoras da OEP
Os fãs de cinema e música terão um encontro especial neste domingo (24), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com o “Concerto de Trilhas Sonoras”, da Orquestra Educacional de Piracicaba.
O repertório inclui músicas de clássicos como “Star Wars”, “Piratas do Caribe”, “Avatar”, “Jurassic Park”, “Cinema Paradiso” e “Superman”. Os ingressos antecipados estão esgotados, mas 100 entradas gratuitas serão distribuídas na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo.
Programação do Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba terá programação intensa e diversificada ao longo de todo o fim de semana, com atividades para crianças, jovens e adultos, além de atrações gratuitas e espetáculos teatrais.
A programação começa na sexta-feira (22), às 20h, com o espetáculo “Não Cabe”, solo da bailarina Júlia Del Bianco que discute padrões corporais, pertencimento e vivências de uma mulher gorda na dança contemporânea. A apresentação acontece no Teatro do Sesc, tem classificação de 14 anos, tradução em Libras e ingressos entre R$ 12 e R$ 40.
No sábado (23), das 10h às 12h, o público poderá participar gratuitamente da oficina “Movimento & Diversidade”, também com Júlia Del Bianco. A atividade propõe experiências de expressão corporal e dança livre de estereótipos, utilizando elementos do balé clássico e da dança contemporânea. A oficina acontece na Sala de Expressão Corporal 2, é voltada para maiores de 14 anos e terá retirada de senhas 30 minutos antes.
Às 14h, acontece a oficina “Impressões de Artista”, com o Coletivo Caravana. A atividade propõe a criação de gravuras utilizando a técnica de isogravura, inspirada no trabalho da artista Simone Peixoto. A oficina será realizada na Sala do Curumim 1, é gratuita e recomendada para crianças de 7 a 12 anos.
Mais tarde, às 16h, o Espaço Juventudes recebe o bate-papo “Deixa em Off”, voltado para adolescentes e jovens a partir de 12 anos. O encontro promove conversas sobre temas do cotidiano juvenil de maneira leve e interativa. No mesmo horário, a Praça do Sesc recebe gratuitamente o espetáculo “O Encontro Mais Feliz do Mundo”, com a Palhaça Bergamota. A apresentação mistura humor, improviso e interação com o público em uma experiência livre para todas as idades.
No domingo (24), das 14h às 17h, o Ginásio do Sesc recebe a oficina “Bora Brincar”, conduzida pela equipe Jacare Ki Pira. A proposta é incentivar a interação entre adultos e crianças em atividades recreativas e movimentos corporais. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos.
Encerrando a programação do fim de semana, o Teatro do Sesc exibe gratuitamente, às 16h, o filme “Ondas do Destino”, clássico dirigido por Lars von Trier. A sessão tem classificação de 16 anos e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.
Festival Sabores e Luzes da Coreia
Quem gosta de cultura asiática poderá aproveitar o Festival Sabores e Luzes da Coreia, que acontece de sexta-feira (22) a domingo (24), em Americana no Americana Shopping.
O evento gratuito reúne mais de 60 tendas gastronômicas, atrações culturais, experiências imersivas inspiradas em K-pop e doramas, além de iluminação temática com mais de 2 mil lanternas coreanas. O público encontrará pratos típicos como bulgogi, tteokbokki, frango frito coreano, hot dog coreano, bubble tea e drinks típicos.
Na sexta-feira, o festival acontece das 17h às 22h. Já no sábado e domingo, a programação vai das 11h às 22h. O espaço é pet friendly.