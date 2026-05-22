Piracicaba e região entram no clima de um fim de semana repleto de cultura, música, tradição e entretenimento. A programação dos próximos dias marca o início oficial das celebrações da 200ª Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais da cidade, além de reunir concertos com trilhas sonoras de cinema, festival coreano com gastronomia asiática, teatro, oficinas gratuitas, cinema infantil e atrações para toda a família.

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200ª Festa do Divino Espírito Santo

O grande destaque do fim de semana é o início oficial das comemorações da 200ª Festa do Divino Espírito Santo, tradição religiosa e cultural reconhecida como Patrimônio Imaterial de Piracicaba. A programação acontece neste sábado (23) e domingo (24), no Engenho Central, em frente ao Armazém 14, com entrada gratuita.