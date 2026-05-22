Presa desde julho do ano passado em uma unidade feminina nos arredores de Roma, Zambelli cumpre medidas relacionadas a condenações definitivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O processo envolve crimes ligados à invasão dos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao episódio em que perseguiu um homem armada nas ruas de São Paulo, durante o período eleitoral de 2022.

A ex-deputada federal Carla Zambelli será libertada após a Suprema Corte de Cassação da Itália decidir, nesta sexta-feira (22), rejeitar o pedido de extradição apresentado pelo Brasil. A medida anulou a autorização concedida anteriormente pela Corte de Apelação italiana e interrompeu, ao menos por enquanto, a tentativa de envio da ex-parlamentar ao país.

A decisão da Corte italiana representa uma mudança significativa em relação aos entendimentos anteriores do próprio Judiciário do país europeu. Em fases anteriores do processo, magistrados haviam considerado que a dupla cidadania não impediria automaticamente a extradição, já que Brasil e Itália mantêm um tratado bilateral em vigor desde 1993.

Mesmo assim, os ministros da Suprema Corte passaram a adotar um critério de reciprocidade. O entendimento foi de que o Brasil não extradita cidadãos brasileiros natos, o que inviabilizaria a entrega compulsória de Zambelli às autoridades brasileiras.

Ao longo da tramitação, integrantes da Procuradoria italiana chegaram a questionar os vínculos efetivos da ex-deputada com a Itália. A avaliação apresentada nos autos apontava que sua nacionalidade italiana teria caráter apenas formal, obtida por descendência, enquanto toda sua atuação política, profissional e pública teria sido construída no Brasil.

Caso ainda terá análise política