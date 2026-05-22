22 de maio de 2026
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URGENTE!

Justiça italiana barra extradição e solta Carla Zambelli

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Condenada pelo STF, Carla Zambelli seguirá em liberdade na Itália após decisão favorável da Corte de Cassação.
Condenada pelo STF, Carla Zambelli seguirá em liberdade na Itália após decisão favorável da Corte de Cassação.

A ex-deputada federal Carla Zambelli será libertada após a Suprema Corte de Cassação da Itália decidir, nesta sexta-feira (22), rejeitar o pedido de extradição apresentado pelo Brasil. A medida anulou a autorização concedida anteriormente pela Corte de Apelação italiana e interrompeu, ao menos por enquanto, a tentativa de envio da ex-parlamentar ao país.

Presa desde julho do ano passado em uma unidade feminina nos arredores de Roma, Zambelli cumpre medidas relacionadas a condenações definitivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O processo envolve crimes ligados à invasão dos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao episódio em que perseguiu um homem armada nas ruas de São Paulo, durante o período eleitoral de 2022.

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Reviravolta muda cenário jurídico

A decisão da Corte italiana representa uma mudança significativa em relação aos entendimentos anteriores do próprio Judiciário do país europeu. Em fases anteriores do processo, magistrados haviam considerado que a dupla cidadania não impediria automaticamente a extradição, já que Brasil e Itália mantêm um tratado bilateral em vigor desde 1993.

Mesmo assim, os ministros da Suprema Corte passaram a adotar um critério de reciprocidade. O entendimento foi de que o Brasil não extradita cidadãos brasileiros natos, o que inviabilizaria a entrega compulsória de Zambelli às autoridades brasileiras.

Ao longo da tramitação, integrantes da Procuradoria italiana chegaram a questionar os vínculos efetivos da ex-deputada com a Itália. A avaliação apresentada nos autos apontava que sua nacionalidade italiana teria caráter apenas formal, obtida por descendência, enquanto toda sua atuação política, profissional e pública teria sido construída no Brasil.

Caso ainda terá análise política

Apesar da decisão judicial, o processo ainda não está completamente encerrado. Agora, a palavra final caberá ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, responsável por formalizar a posição definitiva do governo italiano dentro de um prazo de até 45 dias.

Caso o governo italiano decida autorizar a extradição mesmo após o entendimento da Corte, o Brasil ainda teria 20 dias para organizar a transferência da ex-parlamentar.

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão após ser considerada responsável pela contratação de um hacker para inserir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes nos sistemas do CNJ. Ela também recebeu pena de 5 anos por porte ilegal de arma.

A ex-deputada deixou o Brasil após as condenações e oficializou a renúncia ao mandato em dezembro, depois da determinação de cassação parlamentar pelo STF.

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