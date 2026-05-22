Com a corrida presidencial de 2026 começando a ganhar novos contornos, a mais recente pesquisa da Futura Inteligência revelou uma mudança importante no cenário entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Divulgado nesta sexta-feira (22), o levantamento mostra o petista ampliando a distância sobre o adversário após a repercussão de mensagens de áudio envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro.
Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, o atual presidente aparece com 47,7% das intenções de voto, enquanto o senador registra 42,2%. Apesar da liderança numérica, os dois seguem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. No levantamento anterior, feito no início de maio, o cenário era diferente, com vantagem para o nome do PL.
A pesquisa também simulou outros confrontos. Contra Romeu Zema, Lula soma 48,3% e o adversário, 35,9%. Já diante de Ronaldo Caiado, o presidente marca 47,6%, contra 36,5% do governador goiano. Em um eventual duelo com Michelle Bolsonaro, o petista registra 47,9%, enquanto Michelle aparece com 41,6%.
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Disputa muda no primeiro turno
Nos cenários estimulados para o primeiro turno, Lula também aparece à frente. No principal cenário testado, ele registra 42,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 35,6%. Mais atrás aparecem Romeu Zema, com 3,9%, e Ronaldo Caiado, com 3,3%.
Sem a presença do senador do PL, a disputa se fragmenta. Lula lidera com 39%, enquanto Zema e Caiado crescem e alcançam 13,3% e 13,1%, respectivamente. O cenário ainda inclui nomes como Cabo Daciolo, Renan Santos, Augusto Cury e Aldo Rebelo.
Já na hipótese em que Michelle Bolsonaro substitui Flávio na corrida presidencial, Lula alcança 40%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 27,4%. Zema e Caiado mantêm presença competitiva, mas distantes dos dois principais nomes.
Espontânea aponta crescimento do petista
Na pesquisa espontânea — quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos — Lula aparece com 37,9% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro soma 24,9%, indicando aumento da diferença entre os dois em relação ao levantamento anterior.
Outros nomes citados foram Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Ciro Gomes, além de Ratinho Junior e Eduardo Leite. O índice de indecisos chegou a 19,2%, enquanto votos brancos e nulos somaram 8,4%.
O levantamento da Futura Inteligência ouviu 2 mil eleitores de 878 cidades brasileiras entre os dias 15 e 20 de maio. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06529/2026 e possui nível de confiança de 95%.