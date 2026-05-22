22 de maio de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Nova pesquisa mostra Lula ampliando vantagem sobre Flávio; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Fotos: Ricardo Stuckert/PR e Andressa Anholete/Agência Senado
Nova pesquisa da Futura mostra Lula ampliando vantagem em cenários eleitorais após repercussão envolvendo Flávio Bolsonaro.
Nova pesquisa da Futura mostra Lula ampliando vantagem em cenários eleitorais após repercussão envolvendo Flávio Bolsonaro.

Com a corrida presidencial de 2026 começando a ganhar novos contornos, a mais recente pesquisa da Futura Inteligência revelou uma mudança importante no cenário entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Divulgado nesta sexta-feira (22), o levantamento mostra o petista ampliando a distância sobre o adversário após a repercussão de mensagens de áudio envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, o atual presidente aparece com 47,7% das intenções de voto, enquanto o senador registra 42,2%. Apesar da liderança numérica, os dois seguem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. No levantamento anterior, feito no início de maio, o cenário era diferente, com vantagem para o nome do PL.

A pesquisa também simulou outros confrontos. Contra Romeu Zema, Lula soma 48,3% e o adversário, 35,9%. Já diante de Ronaldo Caiado, o presidente marca 47,6%, contra 36,5% do governador goiano. Em um eventual duelo com Michelle Bolsonaro, o petista registra 47,9%, enquanto Michelle aparece com 41,6%.

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Disputa muda no primeiro turno

Nos cenários estimulados para o primeiro turno, Lula também aparece à frente. No principal cenário testado, ele registra 42,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 35,6%. Mais atrás aparecem Romeu Zema, com 3,9%, e Ronaldo Caiado, com 3,3%.

Sem a presença do senador do PL, a disputa se fragmenta. Lula lidera com 39%, enquanto Zema e Caiado crescem e alcançam 13,3% e 13,1%, respectivamente. O cenário ainda inclui nomes como Cabo Daciolo, Renan Santos, Augusto Cury e Aldo Rebelo.

Já na hipótese em que Michelle Bolsonaro substitui Flávio na corrida presidencial, Lula alcança 40%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 27,4%. Zema e Caiado mantêm presença competitiva, mas distantes dos dois principais nomes.

Espontânea aponta crescimento do petista

Na pesquisa espontânea — quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos — Lula aparece com 37,9% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro soma 24,9%, indicando aumento da diferença entre os dois em relação ao levantamento anterior.

Outros nomes citados foram Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Ciro Gomes, além de Ratinho Junior e Eduardo Leite. O índice de indecisos chegou a 19,2%, enquanto votos brancos e nulos somaram 8,4%.

O levantamento da Futura Inteligência ouviu 2 mil eleitores de 878 cidades brasileiras entre os dias 15 e 20 de maio. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06529/2026 e possui nível de confiança de 95%.

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