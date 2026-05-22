Com a corrida presidencial de 2026 começando a ganhar novos contornos, a mais recente pesquisa da Futura Inteligência revelou uma mudança importante no cenário entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Divulgado nesta sexta-feira (22), o levantamento mostra o petista ampliando a distância sobre o adversário após a repercussão de mensagens de áudio envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, o atual presidente aparece com 47,7% das intenções de voto, enquanto o senador registra 42,2%. Apesar da liderança numérica, os dois seguem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. No levantamento anterior, feito no início de maio, o cenário era diferente, com vantagem para o nome do PL.

A pesquisa também simulou outros confrontos. Contra Romeu Zema, Lula soma 48,3% e o adversário, 35,9%. Já diante de Ronaldo Caiado, o presidente marca 47,6%, contra 36,5% do governador goiano. Em um eventual duelo com Michelle Bolsonaro, o petista registra 47,9%, enquanto Michelle aparece com 41,6%.