O orçamento das famílias brasileiras está cada vez mais pressionado. Dados divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo mostram que mais de 30% da renda mensal da população já é destinada ao pagamento de dívidas.

O levantamento revela um cenário de dificuldade financeira persistente e aponta que o número de famílias endividadas continua em alta. Em diversas regiões do país, grande parte da renda já está comprometida com parcelas, empréstimos e contas atrasadas.

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Endividamento avança e inadimplência dispara