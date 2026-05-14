A consulta dos valores disponíveis será liberada em 25 de maio, enquanto os pagamentos começam a ser feitos no dia seguinte, 26 de maio.

Milhões de brasileiros que tiveram valores do FGTS bloqueados após aderirem ao saque-aniversário poderão acessar o dinheiro ainda neste mês. O governo federal confirmou a liberação de R$ 8,4 bilhões para trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025, além de autorizar o uso de parte do saldo para abatimento de dívidas em atraso.

O governo também abriu caminho para que trabalhadores usem parte do FGTS no programa Novo Desenrola. A proposta permite utilizar até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil — prevalecendo o valor maior — para amortizar ou quitar pendências financeiras.

A estimativa é de que cerca de R$ 8,2 bilhões possam ser movimentados na renegociação de dívidas. Após a consulta dos valores, bancos e instituições financeiras terão prazo aproximado de 30 dias para concluir os contratos e registrar as operações junto à Caixa Econômica Federal.

Com a validação concluída, a Caixa fará a transferência direta do valor negociado para a instituição financeira responsável pela dívida.

Quem poderá sacar os valores bloqueados