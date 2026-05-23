Piracicaba começa a celebrar, neste fim de semana, um marco histórico de sua cultura popular e religiosa. A abertura oficial da 200ª Festa do Divino Espírito Santo acontece neste sábado (23) e domingo (24), no Engenho Central, reunindo momentos de fé, apresentações culturais, música e tradição em uma programação gratuita aberta ao público.
Reconhecida como patrimônio imaterial do município, a Festa do Divino é considerada a mais antiga manifestação festiva e religiosa da cidade, realizada desde 1826 às margens do rio Piracicaba. Neste ano, o bicentenário promete movimentar moradores e turistas em uma programação especial que segue até julho.
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As atividades acontecem em frente ao Armazém 14 e começam no sábado (23), às 14h, com a acolhida do Padre Henrique. Ao longo da tarde e da noite, o público poderá acompanhar apresentações do Evangeliza Show (RCC), às 15h e 17h20, além da apresentação da CIA Diocesana de Teatro, às 18h20. A programação segue às 20h com momento de oração e vigília com adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzido pela RCC e pelo Padre Manollo. O encerramento está previsto para as 22h.
No domingo (24), a programação começa às 8h, com o momento de clamor por um novo Pentecostes na Diocese, conduzido pelo Padre Leandro e pela Comunidade Peregrinos do Amor. Às 9h30, acontece a Santa Missa e o tradicional envio das bandeiras com Dom Devair, marcando oficialmente o início das celebrações da Festa do Divino. O encerramento das atividades será às 12h, com a tradicional bistecada no Salão da Irmandade e show do grupo Pimenta Preta.
A programação é organizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, os 200 anos da festa representam um importante símbolo da identidade piracicabana. Ele destaca que a celebração ajuda a preservar tradições populares que atravessam gerações e fortalecem os laços da comunidade com a própria história.
Festa segue até julho no Largo dos Pescadores
Após as atividades deste fim de semana, a programação oficial retorna entre os dias 05 e 12 de julho, no Largo dos Pescadores, com missas, procissões, apresentações de congada, almoço comunitário, shows musicais, leilão de prendas e a tradicional passagem da bandeira para os próximos festeiros.
O presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo, Victor Totti, afirma que a expectativa para esta edição é alta, principalmente pelo simbolismo dos 200 anos da celebração. Ele também destaca o caráter solidário da festa, que contribui com ações sociais voltadas à população em situação de vulnerabilidade.
A expectativa é de grande participação popular durante toda a programação, celebrando dois séculos de uma tradição que faz parte da memória afetiva e cultural de Piracicaba.
Confira a programação completa
Sábado | 23/05
- 14h - Acolhida Padre Henrique
- 15h - Evangeliza Show (RCC)
- 16h10 - Intervalo
- 17h20 - Evangeliza Show (RCC)
- 18h20 - Apresentação da CIA Diocesana de Teatro
- 19h - Intervalo
- 20h - Momento de oração e vigília com adoração ao Santíssimo (RCC) e Padre Manollo
- 22h - Encerramento
Domingo | 24/05
- 08h - Momento de clamor por um novo Pentecostes em nossa Diocese, com Padre Leandro e Comunidade Peregrinos do Amor
- 09h15 - Intervalo
- 09h30 - Santa Missa e envio das bandeiras com Dom Devair
- 12h - Bistecada no Salão da Irmandade com show do grupo Pimenta Preta
Domingo | 05/07
- 9h - Missa da Derrubada e Bênção dos Barcos no Rio Piracicaba
- Apresentação da Banda União Operária; Congada realiza a Folia do Divino
- 12h - Feijoada com o Grupo Oitava Cor
Segunda-feira | 06/07
- 20h - Missa do Tríduo Solene
Terça-feira | 07/07
- 20h - Missa do Tríduo Solene
Quarta-feira | 08/07
- 20h - Missa do Tríduo Solene
Quinta-feira | 09/07
- 19h30 - Jantar no Largo dos Pescadores, com atração musical
Sexta-feira | 10/07
- 19h30 - Jantar e Leilão de Prendas
- Queima de fogos e atração musical
Sábado | 11/07
- 13h - Apresentação da Congada de São Benedito
- 14h - Congada do Divino Espírito Santo no Largo dos Pescadores
- 15h - Procissão do Divino Espírito Santo
- 16h - Encontro das Bandeiras
- 17h - Missa do Encontro das Bandeiras
- 18h30 - Jantar e atração musical
- 21h - Atração musical
Domingo | 12/07
- 9h - Procissão à Capela de Nossa Senhora Aparecida
- 10h - Missa de encerramento no Largo dos Pescadores e passagem da Bandeira para o próximo casal de festeiros
- Após a missa - Apresentação da Congada do Divino Espírito Santo
- 12h - Almoço e atração musical
- 16h - Encerramento da 200ª Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba