Reconhecida como patrimônio imaterial do município, a Festa do Divino é considerada a mais antiga manifestação festiva e religiosa da cidade, realizada desde 1826 às margens do rio Piracicaba. Neste ano, o bicentenário promete movimentar moradores e turistas em uma programação especial que segue até julho.

Piracicaba começa a celebrar, neste fim de semana, um marco histórico de sua cultura popular e religiosa. A abertura oficial da 200ª Festa do Divino Espírito Santo acontece neste sábado (23) e domingo (24), no Engenho Central, reunindo momentos de fé, apresentações culturais, música e tradição em uma programação gratuita aberta ao público.

As atividades acontecem em frente ao Armazém 14 e começam no sábado (23), às 14h, com a acolhida do Padre Henrique. Ao longo da tarde e da noite, o público poderá acompanhar apresentações do Evangeliza Show (RCC), às 15h e 17h20, além da apresentação da CIA Diocesana de Teatro, às 18h20. A programação segue às 20h com momento de oração e vigília com adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzido pela RCC e pelo Padre Manollo. O encerramento está previsto para as 22h.

No domingo (24), a programação começa às 8h, com o momento de clamor por um novo Pentecostes na Diocese, conduzido pelo Padre Leandro e pela Comunidade Peregrinos do Amor. Às 9h30, acontece a Santa Missa e o tradicional envio das bandeiras com Dom Devair, marcando oficialmente o início das celebrações da Festa do Divino. O encerramento das atividades será às 12h, com a tradicional bistecada no Salão da Irmandade e show do grupo Pimenta Preta.

A programação é organizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, os 200 anos da festa representam um importante símbolo da identidade piracicabana. Ele destaca que a celebração ajuda a preservar tradições populares que atravessam gerações e fortalecem os laços da comunidade com a própria história.

Festa segue até julho no Largo dos Pescadores