Os clássicos dos Beatles ganharam uma nova viagem, desta vez, pelo sertão nordestino. O cantor, compositor e escritor piracicabano Rafael Beibi acaba de lançar Seu Quité e o Submarino Amarelo, livro inspirado no espetáculo Beatles Cordel que transforma o universo da banda britânica em poesia popular brasileira.

Publicada pela Editora Ases da Literatura, a obra combina versos rimados, referências musicais e xilogravuras assinadas por Claudia Rangel para criar uma experiência que aproxima o imaginário nordestino das canções eternizadas pelo quarteto de Liverpool.