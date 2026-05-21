Os clássicos dos Beatles ganharam uma nova viagem, desta vez, pelo sertão nordestino. O cantor, compositor e escritor piracicabano Rafael Beibi acaba de lançar Seu Quité e o Submarino Amarelo, livro inspirado no espetáculo Beatles Cordel que transforma o universo da banda britânica em poesia popular brasileira.
Publicada pela Editora Ases da Literatura, a obra combina versos rimados, referências musicais e xilogravuras assinadas por Claudia Rangel para criar uma experiência que aproxima o imaginário nordestino das canções eternizadas pelo quarteto de Liverpool.
Na história, o leitor conhece Seu Quité, um matuto criativo que descobre pelo rádio as músicas daqueles misteriosos “Britos” e recria as canções à sua maneira. No lugar do rock britânico, entram baião, xote, ciranda, maracatu e frevo.
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Do palco para as páginas
O livro nasceu a partir do espetáculo Beatles Cordel, criado por Rafael Beibi, que já explorava no palco o encontro entre cultura popular nordestina e Beatles. Na montagem, um sertanejo dos anos 1960 encontra em um rádio de pilha uma frequência que toca apenas músicas da banda inglesa.
Sem conhecer os músicos, ele imagina quem seriam aqueles artistas estrangeiros e cria sua própria versão do quarteto. A proposta atravessa música, literatura e memória afetiva para apresentar uma releitura brasileira e regional de clássicos como Yellow Submarine, Help! e Let It Be.
Além da literatura, Rafael Beibi também atua como músico e pesquisador da cultura popular brasileira. Ao longo da carreira, já lançou discos e trabalhou com nomes como Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Paulo Freire, Nicolas Krassik e Trio Virgulino.
Xilogravura e cultura popular
Além da narrativa em cordel, a obra chama atenção pelas xilogravuras vibrantes de Claudia Rangel, artista que desenvolve trabalhos ligados à música, ao feminino e à cultura popular brasileira. As ilustrações ampliam o diálogo entre tradição e contemporaneidade presente no livro.
No prefácio, o cantor e compositor pernambucano Flávio Leandro destaca a força da obra ao reinventar o cordel para novas gerações. Já a cordelista Mari Bigio define o livro como um convite para embarcar no “Submarino Amarelo” nordestino criado por Rafael.
Com 42 páginas e formato ilustrado, Seu Quité e o Submarino Amarelo está sendo vendido por R$ 59,90 e pode ser adquirido pelo site oficial do projeto, Beatles Cordel. Mais informações e novidades sobre a obra também podem ser acompanhadas pelo Instagram @beatlescordel.