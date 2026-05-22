Mesmo cercado de expectativa, o lançamento chega sob pressão. Especialistas do mercado norte-americano estimam que o filme arrecade entre US$ 75 milhões e US$ 100 milhões no primeiro fim de semana nos Estados Unidos e Canadá, número abaixo de outras estreias recentes da saga. Caso a previsão se confirme, o longa poderá registrar uma das menores aberturas da era Disney dentro do universo criado por George Lucas.

A Disney já definiu sua principal arma para recolocar “Star Wars” no centro da cultura pop: o carismático Grogu, conhecido mundialmente como bebê Yoda. O novo longa “Star Wars: O Mandaloriano e Grogu” estreou nesta quinta-feira (21), marcando o retorno da franquia aos cinemas após um intervalo de 7 anos sem produções inéditas para as telonas.

A pausa nos filmes aconteceu depois de “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, lançado em 2019. Na época, executivos da Disney avaliaram que a quantidade de produções lançadas em sequência havia desgastado parte do público. Enquanto isso, no streaming, “The Mandalorian” ganhou força no Disney+ e transformou Grogu em um fenômeno global de produtos, memes e redes sociais.

Agora, a empresa tenta converter esse sucesso digital em bilheteria. O longa traz Pedro Pascal novamente no papel do Mandaloriano, um caçador de recompensas que embarca em uma nova missão ao lado de Grogu para resgatar um prisioneiro em uma galáxia distante.

Durante a divulgação internacional do filme, o elenco reforçou a proposta de transformar a experiência em algo grandioso para o público das salas de cinema, apostando na nostalgia e na conexão emocional construída pela franquia ao longo de quase cinco décadas.

Disney já planeja futuro da franquia