Depois de sete anos longe das telonas, a franquia Star Wars retorna aos cinemas com O Mandaloriano e Grogu, longa que dá continuidade direta aos acontecimentos da terceira temporada de The Mandalorian. Com estreia marcada para esta quinta-feira (21), o novo capítulo da saga já desperta uma das maiores dúvidas entre o público: é necessário assistir à série antes de conferir o filme?
A produção aposta em uma narrativa mais direta e não perde tempo explicando quem são Din Djarin e Grogu. Ainda assim, o longa oferece contexto suficiente para que novos espectadores acompanhem a trama sem grandes dificuldades. O conhecimento prévio da série ajuda a aprofundar a conexão emocional com os protagonistas, mas não é considerado obrigatório para entender a nova aventura.
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Uma dupla que conquistou a galáxia
Interpretado por Pedro Pascal, Din Djarin surgiu como um caçador de recompensas encarregado de capturar Grogu, criatura da mesma espécie de Yoda. Com o passar das missões, a relação entre os dois evoluiu para um vínculo de proteção e afeto, transformando Mando em uma espécie de pai adotivo da criança.
Ao final da série, ambos passaram a viver em Nevarro, planeta que serve como ponto de partida para os novos acontecimentos do filme. Mesmo para quem nunca assistiu aos episódios anteriores, a dinâmica entre os personagens é rapidamente compreendida durante a trama.
Missão inédita coloca herdeiro de Jabba em perigo
Dirigido por Jon Favreau, o longa acompanha Mando e Grogu em uma missão ligada à Aliança Rebelde, que tenta eliminar os últimos focos remanescentes do Império.
A história ganha força quando o mandaloriano recebe a tarefa de resgatar Rotta, herdeiro de Jabba The Hutt. A partir daí, perseguições, batalhas e conspirações colocam a dupla no centro de um novo conflito galáctico, mantendo o clima de aventura espacial que marcou a série original.