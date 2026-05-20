Depois de sete anos longe das telonas, a franquia Star Wars retorna aos cinemas com O Mandaloriano e Grogu, longa que dá continuidade direta aos acontecimentos da terceira temporada de The Mandalorian. Com estreia marcada para esta quinta-feira (21), o novo capítulo da saga já desperta uma das maiores dúvidas entre o público: é necessário assistir à série antes de conferir o filme?

A produção aposta em uma narrativa mais direta e não perde tempo explicando quem são Din Djarin e Grogu. Ainda assim, o longa oferece contexto suficiente para que novos espectadores acompanhem a trama sem grandes dificuldades. O conhecimento prévio da série ajuda a aprofundar a conexão emocional com os protagonistas, mas não é considerado obrigatório para entender a nova aventura.

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