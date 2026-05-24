Quem entrar no Teatro Municipal Dr. Losso Netto neste domingo (24) poderá fechar os olhos e, ainda assim, “assistir” a grandes clássicos do cinema. A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta, às 18h, o “Concerto de Trilhas Sonoras”, espetáculo que leva ao palco músicas que marcaram algumas das produções mais famosas das telonas.

Com repertório que passa por aventura, drama, fantasia e faroeste, o concerto reúne temas de filmes como Piratas do Caribe, Guerra nas Estrelas, Super-Homem, Parque dos Dinossauros, Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, Dança com Lobos, Sete Homens e Um Destino e Avatar.

A procura pelo espetáculo foi alta e os ingressos já estão esgotados. Ainda assim, o público terá uma nova chance de acompanhar a apresentação: 100 entradas gratuitas serão distribuídas na bilheteria do teatro 1 hora antes do início.