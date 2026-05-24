Quem entrar no Teatro Municipal Dr. Losso Netto neste domingo (24) poderá fechar os olhos e, ainda assim, “assistir” a grandes clássicos do cinema. A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) apresenta, às 18h, o “Concerto de Trilhas Sonoras”, espetáculo que leva ao palco músicas que marcaram algumas das produções mais famosas das telonas.
Com repertório que passa por aventura, drama, fantasia e faroeste, o concerto reúne temas de filmes como Piratas do Caribe, Guerra nas Estrelas, Super-Homem, Parque dos Dinossauros, Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, Dança com Lobos, Sete Homens e Um Destino e Avatar.
A procura pelo espetáculo foi alta e os ingressos já estão esgotados. Ainda assim, o público terá uma nova chance de acompanhar a apresentação: 100 entradas gratuitas serão distribuídas na bilheteria do teatro 1 hora antes do início.
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Música que desperta lembranças
Para o maestro Ivan Bueno, o sucesso do concerto está diretamente ligado à relação afetiva que muitas pessoas têm com as trilhas sonoras do cinema. Segundo ele, algumas músicas se tornaram tão marcantes quanto as próprias cenas dos filmes. “As trilhas sonoras acabam fazendo parte da vida das pessoas. Muitas vezes, basta ouvir os primeiros acordes para que toda a cena volte à memória”, afirmou ao JP.
A proposta da OEP, segundo o maestro, é justamente provocar essa conexão emocional no público, criando uma experiência capaz de unir nostalgia, emoção e música ao vivo. “Queremos que as pessoas saiam emocionadas, impactadas e diferentes da forma como chegaram”, destacou.
Embora as músicas sejam conhecidas das telonas, Ivan Bueno acredita que ouvi-las ao vivo cria uma sensação completamente nova para o espectador. “O som da orquestra ocupa o espaço, vibra junto com o ambiente e faz o público sentir a música de forma muito mais intensa”, explicou.
Além da força sonora, o maestro destaca que o concerto permite enxergar detalhes da execução musical que normalmente ficam escondidos durante os filmes, como os movimentos dos músicos, a dinâmica dos instrumentos e a condução do regente. “Cada apresentação acontece de uma forma única. A interpretação muda, a energia do público muda e isso torna o espetáculo especial”, completou.