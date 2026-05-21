O fotógrafo e jornalista piracicabano Marcos Vanceto transforma décadas de registros ambientais em um convite à reflexão na exposição “Memórias ecológicas de um piracicabano”, que será realizada entre os dias 1º e 30 de junho no Museu “Luiz de Queiroz”, da ESALQ-USP.

A mostra faz parte das ações do Dia Mundial do Meio Ambiente e da Semana Nacional do Meio Ambiente e reúne 57 fotografias em preto e branco e coloridas, produzidas ao longo de anos de observação e documentação da natureza. As imagens apresentam o contraste entre áreas preservadas da Juréia e os impactos ambientais registrados no rio Piracicaba.

Além do caráter artístico, a exposição carrega um forte apelo de conscientização ambiental. Segundo Vanceto, a intenção é provocar reflexão em estudantes, autoridades e na população sobre a necessidade urgente de preservação dos recursos naturais da cidade e da região.