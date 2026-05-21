O fotógrafo e jornalista piracicabano Marcos Vanceto transforma décadas de registros ambientais em um convite à reflexão na exposição “Memórias ecológicas de um piracicabano”, que será realizada entre os dias 1º e 30 de junho no Museu “Luiz de Queiroz”, da ESALQ-USP.
A mostra faz parte das ações do Dia Mundial do Meio Ambiente e da Semana Nacional do Meio Ambiente e reúne 57 fotografias em preto e branco e coloridas, produzidas ao longo de anos de observação e documentação da natureza. As imagens apresentam o contraste entre áreas preservadas da Juréia e os impactos ambientais registrados no rio Piracicaba.
Além do caráter artístico, a exposição carrega um forte apelo de conscientização ambiental. Segundo Vanceto, a intenção é provocar reflexão em estudantes, autoridades e na população sobre a necessidade urgente de preservação dos recursos naturais da cidade e da região.
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Rio Piracicaba vira símbolo de alerta ambiental
Grande parte das fotografias foi produzida em 1989, durante um período de estiagem, em uma curva do rio Piracicaba, abaixo do distrito de Artemis. No local, Vanceto encontrou um cenário marcado por lixo acumulado, restos de animais e sinais evidentes de degradação ambiental.
O jornalista destaca que problemas como despejo de esgoto, descarte irregular de resíduos, desmatamento e uso de agrotóxicos continuam ameaçando o rio e toda a biodiversidade da região. Para ele, o crescimento urbano e econômico precisa caminhar junto com a responsabilidade ambiental.
A exposição também traz frases educativas e reflexões de pensadores renomados, ampliando o diálogo sobre sustentabilidade, consumo consciente e preservação das águas. Entre os itens expostos estará a câmera fotográfica Asahi Pentax K1000, usada por Vanceto nos registros históricos da mostra.
Abertura terá coquetel e convidados da área ambiental
A abertura oficial da exposição acontece no dia 1º de junho, às 19h30, no Museu “Luiz de Queiroz”, com coquetel especial para convidados. Marcos Vanceto afirmou que pretende reunir autoridades e representantes ligados à área ambiental para fortalecer o debate sobre preservação e conscientização.
Entre os convidados mencionados estão representantes do Ministério Público, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal, CONDEMA, Comitês PCJ, SEMAE e instituições como o CENA-USP. O jornalista também pretende convidar autoridades estaduais ligadas ao meio ambiente.
Com trajetória ligada ao jornalismo científico, à fotografia e à preservação histórica e cultural de Piracicaba, Vanceto vê a mostra como mais um capítulo de sua atuação em defesa da natureza. Ele também revelou o desejo de transformar o projeto em uma publicação impressa e levar a exposição para outros espaços culturais e universidades.
Serviço
A exposição “Memórias ecológicas de um piracicabano” acontece de 1º a 30 de junho no Museu “Luiz de Queiroz”, da ESALQ-USP, em Piracicaba. A abertura oficial será no dia 1º de junho, às 19h30. A visitação é gratuita e poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, além do domingo, 28 de junho, das 8h às 14h. Ao todo, a mostra reúne 57 fotografias em preto e branco e coloridas com foco em questões ambientais e na preservação do rio Piracicaba.