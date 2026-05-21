O Sistema Único de Saúde (SUS) vai incorporar um novo protocolo para rastreamento do câncer de intestino em pessoas sem sintomas aparentes. O exame escolhido é o teste imunoquímico fecal (FIT), considerado mais preciso na detecção precoce da doença e de lesões pré-cancerígenas.

O anúncio será feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda oficial na França. A proposta é ampliar o diagnóstico precoce entre homens e mulheres de 50 a 75 anos, faixa etária considerada de maior risco para o desenvolvimento do câncer colorretal.

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