22 de maio de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

SUS terá novo exame para detectar câncer de intestino; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Novo exame adotado pelo SUS promete facilitar a detecção precoce do câncer de intestino sem procedimentos invasivos.
Novo exame adotado pelo SUS promete facilitar a detecção precoce do câncer de intestino sem procedimentos invasivos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) vai incorporar um novo protocolo para rastreamento do câncer de intestino em pessoas sem sintomas aparentes. O exame escolhido é o teste imunoquímico fecal (FIT), considerado mais preciso na detecção precoce da doença e de lesões pré-cancerígenas.

O anúncio será feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda oficial na França. A proposta é ampliar o diagnóstico precoce entre homens e mulheres de 50 a 75 anos, faixa etária considerada de maior risco para o desenvolvimento do câncer colorretal.

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Exame poderá ser feito em casa

O FIT funciona como um exame de fezes avançado, capaz de identificar pequenas quantidades de sangue oculto utilizando anticorpos específicos. O procedimento será simples: o paciente coleta a amostra em casa com um kit e encaminha o material para análise laboratorial.

A expectativa do Ministério da Saúde é tornar o rastreamento mais acessível e menos desconfortável, já que o método dispensa preparo intestinal, dietas restritivas e procedimentos invasivos. Hoje, a colonoscopia é considerada o principal exame para investigação da doença.

Nos casos em que o resultado apresentar alterações, o paciente será encaminhado para exames complementares que confirmem ou descartem o diagnóstico.

Sintomas exigem atenção imediata

Mesmo com o avanço no rastreamento preventivo, especialistas alertam que alguns sinais podem indicar a presença do câncer de intestino e precisam de avaliação médica rápida. Entre os principais sintomas estão sangue nas fezes, alterações persistentes no funcionamento do intestino, sensação de evacuação incompleta, cólicas frequentes, inchaço abdominal, fadiga, anemia e perda de peso sem explicação.

O novo protocolo também pretende diminuir a demanda por colonoscopias desnecessárias e acelerar o atendimento de pacientes com maior probabilidade de desenvolver a doença.

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