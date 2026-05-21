O encontro será conduzido pelo neurocirurgião funcional José Zeraick Neto, médico cooperado da Unimed Piracicaba, especialista em distúrbios do movimento e Doença de Parkinson. O evento acontece neste sábado (23), às 9h, na sede da Associação Brasil Parkinson (Colibri), localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 1400, no bairro Higienópolis, com entrada gratuita.

A Doença de Parkinson ainda representa desafios diários para milhares de pacientes, mas os avanços da medicina têm mudado a realidade de quem convive com a condição. Em Piracicaba, uma palestra vai apresentar novas possibilidades de tratamento e mostrar como procedimentos modernos vêm impactando diretamente a qualidade de vida dos pacientes.

Em entrevista ao JP, Dr. José Zeraick Neto explicou que um dos principais avanços recentes está na modernização das cirurgias para tratamento da Doença de Parkinson. Segundo ele, os procedimentos se tornaram menos invasivos e mais acessíveis aos pacientes.

“Hoje é uma cirurgia minimamente invasiva. O paciente interna, faz o procedimento e recebe alta no mesmo dia ou no dia seguinte”, afirmou o especialista. Ele destaca que o principal objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade de vida, permitindo mais autonomia nas atividades do dia a dia.

O médico contou ainda que muitos pacientes conseguem reduzir significativamente o uso de medicamentos após o procedimento. “Tenho pacientes que zeraram medicações, embora esse não seja o objetivo principal da cirurgia”, explicou.