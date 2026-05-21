A partir da próxima terça-feira (26), empresas brasileiras passarão a enfrentar uma nova realidade nas relações de trabalho. Com o início da fiscalização da atualização da NR-1, a saúde mental deixa de ser tratada apenas como benefício corporativo e passa a integrar oficialmente as exigências legais de segurança ocupacional.

A norma obriga empresas, especialmente as de médio e grande porte, a incluir riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Isso significa que situações como burnout, assédio moral, pressão excessiva, violência psicológica e ambientes tóxicos agora entram na lista de fatores que podem gerar punições severas.

As penalidades variam de R$ 670 a R$ 100 mil por infração. Em casos com múltiplas irregularidades, os valores podem ultrapassar R$ 200 mil. Além das multas, empresas reincidentes poderão enfrentar ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho (MPT) e até interdição de setores inteiros.