A partir da próxima terça-feira (26), empresas brasileiras passarão a enfrentar uma nova realidade nas relações de trabalho. Com o início da fiscalização da atualização da NR-1, a saúde mental deixa de ser tratada apenas como benefício corporativo e passa a integrar oficialmente as exigências legais de segurança ocupacional.
A norma obriga empresas, especialmente as de médio e grande porte, a incluir riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Isso significa que situações como burnout, assédio moral, pressão excessiva, violência psicológica e ambientes tóxicos agora entram na lista de fatores que podem gerar punições severas.
As penalidades variam de R$ 670 a R$ 100 mil por infração. Em casos com múltiplas irregularidades, os valores podem ultrapassar R$ 200 mil. Além das multas, empresas reincidentes poderão enfrentar ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho (MPT) e até interdição de setores inteiros.
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Da cultura do “aguentar tudo” à responsabilidade das empresas
Especialistas apontam que muitas organizações ainda não estão preparadas para lidar com a nova exigência. A principal dificuldade não seria técnica, mas cultural. A avaliação é de que ainda existe um forte estigma em torno de transtornos mentais no ambiente corporativo, fazendo com que trabalhadores enxerguem sintomas de exaustão, ansiedade e depressão como falhas individuais.
Pesquisadoras da área afirmam que a NR-1 representa uma ruptura importante ao colocar a saúde emocional no mesmo nível de atenção dos riscos físicos e químicos já monitorados pelas empresas. A interpretação defendida por especialistas é de que a responsabilidade pelo adoecimento não pode mais ser atribuída apenas ao funcionário, mas também às estruturas organizacionais que favorecem pressão constante, metas abusivas e lideranças despreparadas.
Outro ponto destacado é que a norma não busca controlar emoções individuais, mas identificar fatores internos capazes de gerar sofrimento coletivo. A lógica, segundo especialistas, segue o mesmo princípio da segurança física: prevenir danos antes que eles aconteçam.
Empresas terão de provar que estão agindo
Com a nova fiscalização, indicadores como aumento do turnover, excesso de afastamentos por transtornos mentais, absenteísmo elevado, conflitos frequentes e queda no engajamento passam a funcionar como sinais de alerta para possíveis ambientes adoecedores.
Especialistas também observam que algumas empresas ainda resistem ao mapeamento desses riscos por receio de assumir responsabilidades legais. No entanto, a ausência de registros formais pode enfraquecer a defesa jurídica em eventuais processos trabalhistas.
Para cumprir a NR-1, as organizações precisarão investir em diagnósticos reais do ambiente corporativo, utilizando pesquisas internas, entrevistas e análise de indicadores. A capacitação de gestores para reconhecer sinais precoces de sofrimento psicológico também será necessária, assim como a documentação de todas as medidas adotadas.
A avaliação de especialistas é de que o custo da omissão pode ser maior do que o investimento em prevenção. Em um cenário de hiperconectividade e pressão constante por desempenho, a saúde mental passa a ser vista não apenas como pauta de bem-estar, mas como estratégia de sustentabilidade e sobrevivência corporativa.