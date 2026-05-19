O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que havia interrompido a aplicação do novo Código Tributário de Piracicaba. Com isso, a Lei Complementar nº 477/2025 volta a produzir efeitos, incluindo alterações em impostos municipais como IPTU, ITBI, ISSQN e taxas administrativas. Com a decisão, o IPTU e outros impostos poderão ser cobrados.

Na noite desta terça-feira, (19), O prefeito Helinho Zanatta convocou uma coletiva de imprensa para informar sobre a nova decisão.

A decisão foi assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, após pedido apresentado pela Prefeitura de Piracicaba. O município sustentou que a paralisação da legislação causava impactos na arrecadação e comprometia o funcionamento da estrutura tributária municipal.