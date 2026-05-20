Uma loja, de dois andares da Casa Bahia foi engolida pelas chamas na noite desta terça-feira (19). O fogo subiu destruindo tudo e o fumaceiro tomou conta da edificação localizada no centro de Santa Bárbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

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A Guarda Municipal chegou no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Cinco viaturas cercaram o quarteirão e começaram a briga contra o fogo intenso. Mangueira para todo lado e muita água. Dois andares inteiros foram atingindo pelo incêndio e ninguém se feriu.