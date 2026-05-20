A Prefeitura de Piracicaba anunciou que o novo carnê do IPTU 2026 estará disponível para emissão a partir da próxima segunda-feira (25), após a liberação da nova legislação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A atualização segue a Lei Complementar 474/25, responsável pela revisão da Planta Genérica de Valores do município.

De acordo com a administração municipal, cerca de 60% dos imóveis da cidade terão redução no valor do imposto com a nova regra. A medida entrou em vigor após o presidente do STF, ministro Edson Fachin, derrubar a liminar que havia suspendido a aplicação da lei.

Com a definição judicial, os contribuintes precisarão acessar o portal oficial da Prefeitura para emitir o novo carnê, já que neste ano não haverá envio pelos Correios. O pagamento poderá ser realizado por código de barras ou QR Code. A primeira parcela, assim como a opção de cota única, vence em 29 de maio.

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