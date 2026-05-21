22 de maio de 2026
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SAÚDE MENTAL

Dormir bem fortalece a memória, apontam estudos

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Foto: Magnific
Dormir bem ajuda o cérebro a transformar informações do dia em memórias mais duradouras.
Dormir bem ajuda o cérebro a transformar informações do dia em memórias mais duradouras.

Dormir deixou de ser apenas uma pausa necessária na rotina para ganhar protagonismo nas pesquisas sobre saúde cerebral. Estudos recentes apontam que o sono exerce papel decisivo na consolidação das memórias, ajudando o cérebro a organizar informações recebidas durante o dia e fortalecer conexões neurais ligadas à aprendizagem, atenção e raciocínio.

Além de favorecer a retenção de conteúdos importantes, o descanso adequado também contribui para a recuperação mental após períodos intensos de estímulos. A qualidade do sono passou a ser considerada um dos principais fatores associados ao desempenho intelectual, à concentração e à capacidade contínua de aprendizado.

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Quando o cérebro trabalha enquanto o corpo descansa

Mesmo durante o sono, o cérebro permanece em intensa atividade. É nesse período que ocorre a reorganização das informações adquiridas ao longo do dia, transformando experiências recentes em lembranças mais estáveis e acessíveis futuramente.

Pesquisadores explicam que o descanso ajuda a reduzir a sobrecarga provocada pelo excesso de estímulos cotidianos, favorecendo clareza de raciocínio, interpretação de dados e recuperação mais eficiente das memórias armazenadas. Sem noites adequadas de sono, parte dessas informações pode não ser consolidada corretamente.

A relação entre descanso e aprendizagem também aparece diretamente na rotina de estudantes e profissionais. O cérebro depende do sono para fortalecer conexões neurais importantes e selecionar conteúdos relevantes para utilização futura, tornando o aprendizado mais eficiente.

Privação de sono afeta memória e concentração

As pesquisas também mostram que noites mal dormidas comprometem os processos responsáveis pelo armazenamento das informações. A falta de descanso reduz a capacidade cerebral de consolidar conteúdos recentes e dificulta a recuperação de lembranças importantes.

Além das falhas de memória, a privação frequente de sono costuma provocar cansaço mental, irritação e dificuldade de concentração. Esses efeitos impactam diretamente o rendimento profissional, acadêmico e emocional, especialmente em atividades que exigem atenção prolongada e desempenho intelectual elevado.

Especialistas ainda destacam que alguns hábitos simples ajudam a melhorar a qualidade do descanso e favorecer o funcionamento cerebral. Manter horários regulares para dormir, reduzir o uso de telas antes de deitar, evitar excesso de cafeína à noite e priorizar ambientes silenciosos estão entre as práticas mais recomendadas.

Com o avanço das pesquisas sobre memória e aprendizagem, o sono vem recebendo atenção crescente dentro da área da saúde. A conclusão reforçada pelos estudos é direta: dormir bem não apenas melhora o descanso físico, mas também funciona como uma ferramenta essencial para preservar a saúde mental e o desempenho cognitivo ao longo da vida.

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