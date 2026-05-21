Dormir deixou de ser apenas uma pausa necessária na rotina para ganhar protagonismo nas pesquisas sobre saúde cerebral. Estudos recentes apontam que o sono exerce papel decisivo na consolidação das memórias, ajudando o cérebro a organizar informações recebidas durante o dia e fortalecer conexões neurais ligadas à aprendizagem, atenção e raciocínio.

Além de favorecer a retenção de conteúdos importantes, o descanso adequado também contribui para a recuperação mental após períodos intensos de estímulos. A qualidade do sono passou a ser considerada um dos principais fatores associados ao desempenho intelectual, à concentração e à capacidade contínua de aprendizado.

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Quando o cérebro trabalha enquanto o corpo descansa