Pacientes da rede pública de saúde de Piracicaba e cidades da microrregião começarão a receber um reforço importante nos atendimentos especializados a partir desta sexta-feira (22). O município receberá a carreta do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde voltada à redução das filas de exames no SUS.

A unidade móvel ficará estacionada no Shopping Piracicaba até o dia 19 de junho e deve realizar cerca de 1.400 exames de tomografia ao longo do período.

Exames atenderão Piracicaba e outras cidades da região

Além dos moradores de Piracicaba, a ação também beneficiará pacientes de municípios da microrregião, como Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro.