Pacientes da rede pública de saúde de Piracicaba e cidades da microrregião começarão a receber um reforço importante nos atendimentos especializados a partir desta sexta-feira (22). O município receberá a carreta do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde voltada à redução das filas de exames no SUS.
A unidade móvel ficará estacionada no Shopping Piracicaba até o dia 19 de junho e deve realizar cerca de 1.400 exames de tomografia ao longo do período.
Exames atenderão Piracicaba e outras cidades da região
Além dos moradores de Piracicaba, a ação também beneficiará pacientes de municípios da microrregião, como Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro.
O atendimento será destinado exclusivamente a pacientes que já possuem solicitação médica para tomografia registrada na rede pública.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os agendamentos serão feitos previamente pelo Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo).
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Objetivo é reduzir fila de espera no SUS
A expectativa é que a carreta contribua para acelerar os atendimentos e diminuir a demanda reprimida por exames especializados na região.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, a chegada da unidade móvel representa um avanço importante para os pacientes que aguardam na fila da rede pública.
Ele explicou que a iniciativa amplia o acesso aos exames de imagem e ajuda a reduzir o tempo de espera por diagnósticos, tanto em Piracicaba quanto nas cidades vizinhas.
Pacientes devem aguardar contato para agendamento
Os pacientes que já possuem pedido médico registrado devem aguardar o contato da equipe responsável pelo agendamento.
No dia marcado para o exame, será necessário apresentar a solicitação médica para realização da tomografia.
A carreta do programa Agora Tem Especialistas ficará instalada no estacionamento do Shopping Piracicaba entre os dias 22 de maio e 19 de junho.