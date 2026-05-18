Quem quiser acompanhar todos os jogos gratuitamente terá uma alternativa principal: a CazéTV, que confirmou a exibição completa do Mundial pelo YouTube. Já as emissoras tradicionais dividirão parte dos confrontos, incluindo os duelos da Seleção Brasileira e as fases decisivas da competição.

A Copa do Mundo de 2026 promete transformar a experiência dos torcedores brasileiros diante das telas. Com 104 partidas distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá, o torneio terá um modelo de transmissão inédito no país, espalhado entre TV aberta, canais esportivos, streaming e plataformas digitais.

A divisão dos direitos de transmissão deixou o cenário bem diferente das edições anteriores. A TV Globo será responsável por 55 jogos na TV aberta, incluindo abertura, finais, clássicos e partidas do Brasil. Os mesmos confrontos também estarão disponíveis no SporTV e no Premiere.

O SBT também garantiu espaço no torneio, mas com uma quantidade menor de partidas: serão 32 jogos exibidos em parceria com a N Sports. Além da televisão aberta, o conteúdo poderá ser acompanhado em operadoras de TV por assinatura como Claro, Vivo e Sky.

No ambiente digital, a grande aposta continua sendo a CazéTV. Após o sucesso na Copa do Catar e nos Jogos Olímpicos de Paris, o canal comandado por Casimiro Miguel transmitirá todos os confrontos gratuitamente no YouTube. A plataforma ainda deve repetir acordos de distribuição com serviços como Prime Video e Samsung TV Plus.