A Copa do Mundo de 2026 promete transformar a experiência dos torcedores brasileiros diante das telas. Com 104 partidas distribuídas entre Estados Unidos, México e Canadá, o torneio terá um modelo de transmissão inédito no país, espalhado entre TV aberta, canais esportivos, streaming e plataformas digitais.
Quem quiser acompanhar todos os jogos gratuitamente terá uma alternativa principal: a CazéTV, que confirmou a exibição completa do Mundial pelo YouTube. Já as emissoras tradicionais dividirão parte dos confrontos, incluindo os duelos da Seleção Brasileira e as fases decisivas da competição.
VEJA MAIS:
- Com Neymar? Veja a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026
- Ingressos da final da Copa 2026 chegam a R$ 11 milhões; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
A Copa vai invadir todas as telas
A divisão dos direitos de transmissão deixou o cenário bem diferente das edições anteriores. A TV Globo será responsável por 55 jogos na TV aberta, incluindo abertura, finais, clássicos e partidas do Brasil. Os mesmos confrontos também estarão disponíveis no SporTV e no Premiere.
O SBT também garantiu espaço no torneio, mas com uma quantidade menor de partidas: serão 32 jogos exibidos em parceria com a N Sports. Além da televisão aberta, o conteúdo poderá ser acompanhado em operadoras de TV por assinatura como Claro, Vivo e Sky.
No ambiente digital, a grande aposta continua sendo a CazéTV. Após o sucesso na Copa do Catar e nos Jogos Olímpicos de Paris, o canal comandado por Casimiro Miguel transmitirá todos os confrontos gratuitamente no YouTube. A plataforma ainda deve repetir acordos de distribuição com serviços como Prime Video e Samsung TV Plus.
Além disso, o GE TV e o Globoplay também entram no pacote de transmissões da competição.
Globo aposta em tecnologia para reduzir delay
Outro destaque para 2026 será a tentativa de aproximar a experiência do streaming da TV tradicional. A Globo anunciou recentemente um sistema de baixa latência para o Globoplay, reduzindo o atraso entre a transmissão na internet e a exibição na televisão.
A novidade busca solucionar uma das maiores reclamações dos fãs de futebol nos últimos anos: receber notificações de gols antes do lance aparecer na tela do streaming.
As transmissões também terão suporte para qualidade 4K em parte da programação, reforçando o investimento tecnológico para o Mundial. Além das imagens, rádios como BandNews FM, Jovem Pan, Itatiaia e TMC também devem acompanhar o torneio com cobertura especial ao vivo.