A menos de um ano da decisão da Copa do Mundo de 2026, os preços dos ingressos no mercado de revenda já assustam torcedores. Em uma plataforma oficial vinculada à Fifa, entradas para a final do torneio chegaram a ser anunciadas por quase R$ 11,5 milhões cada.
Os bilhetes mais caros são para lugares localizados no setor inferior do MetLife Stadium, nos Estados Unidos, atrás de um dos gols. Segundo informações divulgadas pela Associated Press, um grupo de quatro ingressos aparece listado por cerca de US$ 2,3 milhões por unidade.
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Final da Copa vira item de luxo
Mesmo os ingressos considerados “mais acessíveis” para a decisão estão longe da realidade da maioria dos fãs. No ambiente oficial de revenda, os bilhetes mais baratos para a final custam aproximadamente US$ 10,9 mil, valor equivalente a R$ 54,5 mil na cotação atual.
Outras opções espalhadas pelo estádio também impressionam. Lugares no anel inferior, em áreas de fácil acesso, aparecem anunciados por cerca de US$ 207 mil, enquanto setores superiores variam entre US$ 23 mil e US$ 138 mil.
A alta nos preços não se limita apenas à grande decisão. As semifinais da Copa do Mundo também acumulam valores elevados, com entradas entre US$ 9 mil e US$ 11 mil, dependendo do estádio e da localização do assento.
Fifa lucra com taxas da revenda
Embora os valores sejam definidos pelos próprios vendedores, a plataforma oficial ligada à Fifa cobra taxas sobre cada negociação realizada. A entidade retém 15% na compra e mais 15% na revenda dos ingressos.
Os preços encontrados no mercado secundário contrastam com os valores praticados diretamente pela Fifa em lotes oficiais recentes. Em muitos casos, o ingresso mais barato disponível na revenda já equivale ao preço máximo vendido inicialmente pela organização.
Até partidas da fase de grupos apresentam cifras elevadas. Jogos da seleção dos Estados Unidos, por exemplo, já têm entradas acima de US$ 4 mil em determinados setores. Ainda assim, confrontos menos disputados da primeira fase seguem com opções relativamente mais baratas, embora ainda custosas para grande parte dos torcedores.