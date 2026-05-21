Mudar o nome no Brasil ficou menos burocrático e mais rápido após mudanças na legislação. Com as novas regras em vigor, cidadãos maiores de 18 anos já podem alterar o prenome diretamente em cartório, sem necessidade de entrar na Justiça em diversas situações.

A atualização foi consolidada pela Lei 14.382/2022 e por normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que ampliaram as possibilidades de alteração do nome civil de forma administrativa. A medida reduziu custos, encurtou prazos e facilitou o acesso ao procedimento em todo o país.

O que mudou na prática?

Antes das alterações na legislação, muitos pedidos de mudança de nome dependiam obrigatoriamente de ação judicial, mesmo em situações simples. Agora, em vários casos, o procedimento pode ser resolvido diretamente no Registro Civil.