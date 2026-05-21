Mudar o nome no Brasil ficou menos burocrático e mais rápido após mudanças na legislação. Com as novas regras em vigor, cidadãos maiores de 18 anos já podem alterar o prenome diretamente em cartório, sem necessidade de entrar na Justiça em diversas situações.
A atualização foi consolidada pela Lei 14.382/2022 e por normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que ampliaram as possibilidades de alteração do nome civil de forma administrativa. A medida reduziu custos, encurtou prazos e facilitou o acesso ao procedimento em todo o país.
O que mudou na prática?
Antes das alterações na legislação, muitos pedidos de mudança de nome dependiam obrigatoriamente de ação judicial, mesmo em situações simples. Agora, em vários casos, o procedimento pode ser resolvido diretamente no Registro Civil.
Entre as mudanças permitidas estão:
alteração do prenome por maiores de 18 anos, sem necessidade de justificar o motivo;
- inclusão ou retirada de sobrenomes familiares;
- atualização do sobrenome após casamento ou divórcio;
- correção de erros evidentes de grafia;
- adequação de nome e gênero para pessoas trans diretamente no cartório.
A legislação também prevê mecanismos para evitar fraudes e proteger terceiros, mantendo o histórico das alterações registradas oficialmente.
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Troca pode ser feita sem juiz
Uma das principais novidades é a possibilidade de alterar o prenome apenas pela manifestação de vontade da pessoa interessada, desde que ela seja maior de idade e faça o pedido apenas uma vez pela via administrativa.
Além disso, pessoas trans podem solicitar a alteração de nome e gênero sem necessidade de decisão judicial, laudos médicos ou comprovação cirúrgica, seguindo regras estabelecidas pelo CNJ e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).
Os cartórios também podem realizar mudanças relacionadas ao reconhecimento de filiação e ajustes de sobrenomes familiares.
Quando ainda é preciso ir à Justiça?
Apesar da flexibilização, alguns casos continuam dependendo de autorização judicial.
Entre as situações que normalmente exigem análise de um juiz estão:
- mudança de nome de menores de idade;
- casos envolvendo risco à segurança da pessoa;
- alterações motivadas por exposição ao ridículo;
- disputas familiares envolvendo sobrenomes;
- suspeitas de fraude ou tentativa de ocultar antecedentes.
Nessas hipóteses, o processo costuma envolver o Ministério Público e pode exigir apresentação de provas.
Documentos exigidos no cartório
Mesmo nos pedidos feitos diretamente no cartório, há exigências para garantir segurança jurídica.
Normalmente, são solicitados:
- documentos pessoais atualizados;
- certidões negativas cíveis e criminais;
- comprovantes relacionados ao pedido;
- declaração de inexistência de fraude.
Após a alteração, o cidadão também precisa atualizar documentos como RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e registros bancários.
CNJ definiu regras nacionais
O Conselho Nacional de Justiça passou a padronizar os procedimentos em todo o país por meio do Provimento nº 149/2023, que reuniu regras sobre registros civis e mudanças de nome.
As normas determinam como os cartórios devem agir, quais documentos exigir e em quais casos o pedido pode ser recusado por suspeita de irregularidade.
O objetivo, segundo o CNJ, é equilibrar o direito à identidade pessoal com a segurança dos registros públicos brasileiros.