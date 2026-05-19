Segundo as investigações, o homem usava aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas. Depois de conquistar a confiança delas, marcava encontros e aplicava golpes cruéis.

Um criminoso acusado de dopar, roubar e até estuprar homossexuais em Piracicaba e outras cidades do país foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (19), no estado do Rio de Janeiro.

Em Piracicaba, uma das vítimas levou o suspeito para dentro do apartamento sem imaginar o pesadelo que estava começando. Durante o jantar, o criminoso teria colocado sedativo na comida. Após a vítima desmaiar, o bandido fez compras, transferências bancárias e causou prejuízo superior a R$ 50 mil antes de fugir.

O caso foi registrado como roubo, lesão corporal e estelionato.

De acordo com a polícia, o preso está entre os criminosos mais procurados do Brasil. A investigação aponta que ele pode ter feito outras vítimas em diferentes cidades.