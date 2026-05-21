Uma cena chocante terminou em morte na noite desta quarta-feira (20), na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na região de Piracicaba. A vítima, identificada como Claudenice Neves de Souza, de 39 anos, morreu após ser violentamente atropelada por um caminhão enquanto tentava atravessar a pista.
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O acidente aconteceu por volta das 21h24, na altura do km 143,5, no sentido São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento da Artesp registraram o momento em que a mulher entra na rodovia e acaba atingida pelo veículo pesado.
Segundo informações da concessionária AutoBan, o motorista do caminhão seguiu até uma base da Polícia Militar Rodoviária, no km 124, para comunicar o atropelamento. Depois, ele retornou ao local acompanhado pelos policiais.
Motoristas que passavam pela rodovia ficaram assustados ao encontrar a mulher caída às margens da pista e acionaram o resgate imediatamente. Equipes do Samu foram enviadas, mas infelizmente Claudenice já estava sem vida.
O acostamento precisou ser interditado até perto da meia-noite para o trabalho da perícia e a remoção do corpo. O caso causou comoção e deixou o trânsito lento na região.