22 de maio de 2026
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ACIDENTE FATAL

Mulher morre atropelada por caminhão na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A vítima de atropelamento tinha 39 anos
A vítima de atropelamento tinha 39 anos

  Uma cena chocante terminou em morte na noite desta quarta-feira (20), na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na região de Piracicaba. A vítima, identificada como Claudenice Neves de Souza, de 39 anos, morreu após ser violentamente atropelada por um caminhão enquanto tentava atravessar a pista.

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O acidente aconteceu por volta das 21h24, na altura do km 143,5, no sentido São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento da Artesp registraram o momento em que a mulher entra na rodovia e acaba atingida pelo veículo pesado.

Segundo informações da concessionária AutoBan, o motorista do caminhão seguiu até uma base da Polícia Militar Rodoviária, no km 124, para comunicar o atropelamento. Depois, ele retornou ao local acompanhado pelos policiais.

Motoristas que passavam pela rodovia ficaram assustados ao encontrar a mulher caída às margens da pista e acionaram o resgate imediatamente. Equipes do Samu foram enviadas, mas infelizmente Claudenice já estava sem vida.

O acostamento precisou ser interditado até perto da meia-noite para o trabalho da perícia e a remoção do corpo. O caso causou comoção e deixou o trânsito lento na região.

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