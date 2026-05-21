Uma cena chocante terminou em morte na noite desta quarta-feira (20), na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na região de Piracicaba. A vítima, identificada como Claudenice Neves de Souza, de 39 anos, morreu após ser violentamente atropelada por um caminhão enquanto tentava atravessar a pista.

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O acidente aconteceu por volta das 21h24, na altura do km 143,5, no sentido São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento da Artesp registraram o momento em que a mulher entra na rodovia e acaba atingida pelo veículo pesado.