..Uma tentativa de furto a uma loja de celulares foi frustrada na madrugada de ontem (19), em Piracicaba. O caso aconteceu quando um homem tentava invadir o estabelecimento para cometer o crime.
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Segundo informações divulgadas pela própria loja, a ação criminosa foi interrompida após uma equipe da Polícia Militar passar pelo local durante patrulhamento preventivo e perceber a movimentação suspeita. O suspeito acabou surpreendido antes de conseguir concluir o furto.
A situação foi rapidamente controlada pelos policiais, evitando prejuízos ao comércio. Em publicação nas redes sociais, a loja agradeceu publicamente o atendimento da PM e destacou a rapidez e eficiência da equipe durante a ocorrência.
A presença constante das viaturas e o patrulhamento preventivo foram fundamentais para impedir o crime e reforçar a segurança dos comerciantes da região.