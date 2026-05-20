..Uma tentativa de furto a uma loja de celulares foi frustrada na madrugada de ontem (19), em Piracicaba. O caso aconteceu quando um homem tentava invadir o estabelecimento para cometer o crime.

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Segundo informações divulgadas pela própria loja, a ação criminosa foi interrompida após uma equipe da Polícia Militar passar pelo local durante patrulhamento preventivo e perceber a movimentação suspeita. O suspeito acabou surpreendido antes de conseguir concluir o furto.