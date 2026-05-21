A agência espacial realiza uma transmissão ao vivo nesta terça-feira, 26 de maio, às 15h, no horário de Brasília, para apresentar detalhes sobre o plano de exploração lunar.

A NASA anunciou oficialmente a construção de uma base lunar que será utilizada por astronautas durante missões científicas de longa duração na superfície da Lua. O projeto foi chamado de “NASA Moon Base”.

Segundo a NASA, a estrutura funcionará como um habitat para astronautas viverem e trabalharem durante as missões na Lua. A proposta inclui áreas para pesquisas, operações científicas e suporte técnico.

A ideia faz parte da nova etapa do programa Artemis Program, responsável pelo retorno de humanos à Lua em 2024, após mais de cinco décadas sem missões tripuladas no satélite natural.

Objetivo vai além de pousar na Lua

Diferente das antigas missões lunares, o novo plano prevê a criação de infraestrutura permanente na superfície lunar. A base deverá servir como apoio para permanências mais longas e desenvolvimento de novas tecnologias espaciais.