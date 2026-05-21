21 de maio de 2026
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CIDADE LUNAR?

NASA anuncia construção de base humana na Lua; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Divulgação
Segundo a NASA, a estrutura funcionará como um habitat para astronautas viverem e trabalharem durante as missões na Lua. A proposta inclui áreas para pesquisas, operações científicas e suporte técnico
Segundo a NASA, a estrutura funcionará como um habitat para astronautas viverem e trabalharem durante as missões na Lua. A proposta inclui áreas para pesquisas, operações científicas e suporte técnico

A NASA anunciou oficialmente a construção de uma base lunar que será utilizada por astronautas durante missões científicas de longa duração na superfície da Lua. O projeto foi chamado de “NASA Moon Base”.

A agência espacial realiza uma transmissão ao vivo nesta terça-feira, 26 de maio, às 15h, no horário de Brasília, para apresentar detalhes sobre o plano de exploração lunar.

Saiba mais:

O que será a base lunar?

Segundo a NASA, a estrutura funcionará como um habitat para astronautas viverem e trabalharem durante as missões na Lua. A proposta inclui áreas para pesquisas, operações científicas e suporte técnico.

A ideia faz parte da nova etapa do programa Artemis Program, responsável pelo retorno de humanos à Lua em 2024, após mais de cinco décadas sem missões tripuladas no satélite natural.

Objetivo vai além de pousar na Lua

Diferente das antigas missões lunares, o novo plano prevê a criação de infraestrutura permanente na superfície lunar. A base deverá servir como apoio para permanências mais longas e desenvolvimento de novas tecnologias espaciais.

A NASA também pretende utilizar o projeto como preparação para futuras missões tripuladas a Marte.

Corrida espacial entre EUA e China

O anúncio também ocorre em meio à disputa entre Estados Unidos e China pela liderança da exploração espacial. O governo chinês mantém planos para enviar astronautas à Lua até 2030 e desenvolver estruturas para operações lunares tripuladas.

Evento ao vivo

Durante a transmissão marcada para terça-feira, a NASA deve divulgar cronogramas, detalhes técnicos da base lunar e os próximos passos das missões do programa Artemis.

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