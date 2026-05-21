A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa novamente nesta quinta-feira (21), em São Paulo, durante uma operação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora ligada à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo os investigadores, empresas e contas bancárias vinculadas à influenciadora teriam sido utilizadas para movimentações financeiras suspeitas, dificultando o rastreamento de recursos provenientes da facção criminosa. A operação também teve como alvo familiares de Marcos Herbas Camacho, apontado como líder do PCC.

A defesa de Deolane informou que ainda analisa os detalhes da investigação.

Operação aponta movimentações milionárias