Com a divulgação dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, muitos trabalhadores já começaram a fazer planos para acompanhar as partidas. Mas uma dúvida voltou a circular entre funcionários e empresas: afinal, os dias de jogo do Brasil dão direito à folga?

Apesar da tradição brasileira de parar para assistir à Seleção, a legislação trabalhista não prevê dispensa automática durante a Copa do Mundo. Isso significa que empresas não são obrigadas a liberar funcionários nos horários das partidas, mesmo quando os jogos acontecem em dias úteis.

A estreia do Brasil será no sábado, 13 de junho, às 19h, contra Marrocos. Depois disso, a Seleção enfrenta Haiti, na sexta-feira, 19 de junho, às 22h, e Escócia, na quarta-feira, 24 de junho, às 19h. Dependendo do avanço da equipe no torneio, outros confrontos também podem cair em horários comerciais.

Empresa pode liberar funcionários?