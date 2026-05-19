20 de maio de 2026
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UNIÃO NO ESPORTE

Diretoria entrega uniformes aos times do Clube dos Metalúrgicos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Alexandre Novaes
O sorteio dos times contemplados foi acompanhado pelos representantes das equipes durante o Congresso Técnico.
O sorteio dos times contemplados foi acompanhado pelos representantes das equipes durante o Congresso Técnico.

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região mantém o Clube Recreativo dos Metalúrgicos, espaço de referência que oferece programação intensa para todas as as idades. A prática esportiva também é um dos destaques do local, principalmente o futebol, considerado um dos maiores da cidade e da região em número de equipes, chegando a reunir cerca de 5 mil pessoas aos finais de semana.

O presidente da entidade, Wagner da Silveira (Juca), acompanhado de outros diretores, realizou a entrega oficial de nove uniformes completos de futebol para equipes que disputam o Campeonato Social Livre Copão, com partidas realizadas aos sábados e domingos.

O sorteio dos times contemplados foi acompanhado pelos representantes das equipes durante o Congresso Técnico.

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Segundo o presidente do Sindicato, Juca, a entrega dos uniformes é uma forma de fortalecer e incentivar o esporte. “Graças ao trabalho da diretoria, dos funcionários e de todos os envolvidos, o Clube segue em expansão e crescimento constante. Uma ação como essa é uma maneira de incentivar o esporte e agradecer às equipes por escolherem disputar conosco”, destacou.

O Clube Recreativo dos Metalúrgicos é tradição na realização de campeonatos de futebol, bilhar, truco e bocha.

Atualmente, o espaço conta com 14 campos de futebol. “Nosso compromisso é com o trabalhador associado, e cuidamos do Clube como cuidamos da nossa própria casa, para que todos se sintam acolhidos”, afirmou o presidente Juca.

Todas as categorias de trabalhadores podem se associar ao Clube Recreativo dos Metalúrgicos, localizado na Avenida Dois Córregos, nº 3.110, em Piracicaba (SP).

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