A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região mantém o Clube Recreativo dos Metalúrgicos, espaço de referência que oferece programação intensa para todas as as idades. A prática esportiva também é um dos destaques do local, principalmente o futebol, considerado um dos maiores da cidade e da região em número de equipes, chegando a reunir cerca de 5 mil pessoas aos finais de semana.

O presidente da entidade, Wagner da Silveira (Juca), acompanhado de outros diretores, realizou a entrega oficial de nove uniformes completos de futebol para equipes que disputam o Campeonato Social Livre Copão, com partidas realizadas aos sábados e domingos.

O sorteio dos times contemplados foi acompanhado pelos representantes das equipes durante o Congresso Técnico.