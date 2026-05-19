Uma moradora de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, levou um susto ao procurar uma vaga de trabalho e descobrir que aparecia registrada há mais de 24 anos como presidente da República em sistemas oficiais ligados ao emprego e à Previdência. O caso chamou atenção após a técnica de enfermagem Aldenize Ferreira da Silva relatar a situação durante atendimento em uma agência pública de emprego.
A informação equivocada estava vinculada ao histórico profissional da trabalhadora na Carteira de Trabalho Digital. Segundo o registro, ela ocupava o cargo máximo do país desde 2002, com vínculo relacionado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O problema veio à tona quando Aldenize tentou atualizar dados para buscar uma recolocação profissional na área da saúde.
Descoberta aconteceu durante busca por vaga
Formada como técnica de enfermagem desde 2023, Aldenize contou que vinha tentando ingressar no mercado formal de trabalho, distribuindo currículos e procurando oportunidades em agências de emprego. No entanto, durante um novo atendimento realizado na última semana, foi informada sobre um vínculo empregatício que permanecia “em aberto” há mais de duas décadas.
Ao verificar os dados no sistema, a trabalhadora percebeu que aparecia registrada como “presidente da República”, situação que também constava na CTPS Digital. O erro gerou preocupação, principalmente por possíveis impactos futuros em aposentadoria e regularização trabalhista.
Aldenize relatou ainda que trabalhou entre os anos de 2000 e 2002 em uma escola municipal da zona rural do município, atuando como merendeira e auxiliar de serviços gerais. Segundo ela, o desligamento ocorreu após mudança de gestão municipal, mas o encerramento do vínculo nunca foi formalizado corretamente.
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Prefeitura aponta falha em migração de sistemas
Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que a inconsistência teria ocorrido durante a migração de dados do antigo sistema SEFIP para o eSocial. De acordo com a administração municipal, alguns servidores teriam sido cadastrados de forma equivocada em um cargo genérico identificado como “presidente da República”.
A gestão municipal informou ainda que a ex-servidora deve procurar a Unidade de Gestão de Pessoas para regularizar a situação e receber orientações sobre a correção dos dados cadastrais.
O caso ganhou ainda mais repercussão após outras mulheres afirmarem ter encontrado registros semelhantes em seus históricos profissionais. A situação levantou questionamentos sobre possíveis falhas em cadastros públicos e impactos diretos na vida de trabalhadores que dependem desses dados para conseguir emprego, benefícios e aposentadoria.
Erro pode ter prejudicado contratação
Desempregada há alguns anos, Aldenize acredita que o erro pode ter dificultado sua entrada no mercado de trabalho. Além da formação em enfermagem, ela também atua como cuidadora de idosos e realiza trabalhos temporários como acompanhante hospitalar e faxineira para complementar a renda.
A técnica afirmou que ficou constrangida ao descobrir a informação durante o atendimento e disse esperar que o problema seja resolvido rapidamente para conseguir novas oportunidades profissionais de forma regular.