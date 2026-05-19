Uma moradora de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, levou um susto ao procurar uma vaga de trabalho e descobrir que aparecia registrada há mais de 24 anos como presidente da República em sistemas oficiais ligados ao emprego e à Previdência. O caso chamou atenção após a técnica de enfermagem Aldenize Ferreira da Silva relatar a situação durante atendimento em uma agência pública de emprego.

A informação equivocada estava vinculada ao histórico profissional da trabalhadora na Carteira de Trabalho Digital. Segundo o registro, ela ocupava o cargo máximo do país desde 2002, com vínculo relacionado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O problema veio à tona quando Aldenize tentou atualizar dados para buscar uma recolocação profissional na área da saúde.

Descoberta aconteceu durante busca por vaga

Formada como técnica de enfermagem desde 2023, Aldenize contou que vinha tentando ingressar no mercado formal de trabalho, distribuindo currículos e procurando oportunidades em agências de emprego. No entanto, durante um novo atendimento realizado na última semana, foi informada sobre um vínculo empregatício que permanecia “em aberto” há mais de duas décadas.