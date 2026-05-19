Mais de 550 pessoas participaram da 1ª Ação de Empregabilidade – Parque Automotivo, realizada pela Prefeitura de Piracicaba na sexta-feira (15), no Centro Cívico. O evento reuniu empresas do setor automotivo e disponibilizou 259 vagas de trabalho para moradores em busca de recolocação profissional.
A iniciativa chamou atenção pela grande procura, mesmo em um dia marcado por chuva e frio. Participantes destacaram a facilidade de conversar diretamente com recrutadores e entregar currículos para diferentes empresas em um único local.
Desempregados apostam em nova chance no mercado
Após quatro anos fora do mercado de trabalho, Maria Simone da Silva, de 39 anos, participou da ação em busca de oportunidades na área de logística. Com experiência como controladora de acesso, ela afirmou que o evento facilitou o contato com empresas interessadas em contratar.
Segundo Maria Simone, a possibilidade de concentrar diversas entrevistas e recrutadores no mesmo espaço ajudou a ampliar as chances de recolocação. Ela contou que soube da ação por grupos de WhatsApp.
Quem também saiu otimista foi Sergio Delfino Ferreira, de 50 anos, desempregado desde 2019. Com experiência em manutenção e produção, ele distribuiu 14 currículos durante o mutirão e afirmou estar confiante em conseguir uma vaga como operador de máquinas ou auxiliar de produção.
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Empresas do Parque Automotivo ofertaram 259 vagas
A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para atender à demanda de contratação de empresas ligadas ao Parque Automotivo de Piracicaba.
De acordo com o secretário José Luiz Ribeiro, a parceria entre o poder público e o setor privado ajuda a aproximar trabalhadores das oportunidades disponíveis no município.
Ele destacou que a participação expressiva da população mostrou a necessidade de iniciativas voltadas à geração de emprego e renda na cidade.
Nova edição já tem data marcada
Após o sucesso da primeira edição, a Prefeitura confirmou um novo mutirão de empregabilidade para o dia 29 de maio, desta vez na Praça José Bonifácio.
Além de novas vagas de trabalho, o evento também contará com food trucks e outras atrações para o público.
A expectativa da administração municipal é ampliar o número de empresas participantes e aumentar as oportunidades de contratação para moradores de Piracicaba.