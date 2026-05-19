Mais de 550 pessoas participaram da 1ª Ação de Empregabilidade – Parque Automotivo, realizada pela Prefeitura de Piracicaba na sexta-feira (15), no Centro Cívico. O evento reuniu empresas do setor automotivo e disponibilizou 259 vagas de trabalho para moradores em busca de recolocação profissional.

A iniciativa chamou atenção pela grande procura, mesmo em um dia marcado por chuva e frio. Participantes destacaram a facilidade de conversar diretamente com recrutadores e entregar currículos para diferentes empresas em um único local.

Desempregados apostam em nova chance no mercado

Após quatro anos fora do mercado de trabalho, Maria Simone da Silva, de 39 anos, participou da ação em busca de oportunidades na área de logística. Com experiência como controladora de acesso, ela afirmou que o evento facilitou o contato com empresas interessadas em contratar.