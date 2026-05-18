A arte figurativa volta a ocupar o centro da cena cultural piracicabana. O 71º Salão de Belas Artes de Piracicaba já está com inscrições abertas e promete transformar novamente a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra em um grande encontro de talentos, estilos e histórias visuais. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento será inaugurado em 31 de julho e segue com inscrições abertas até 15 de junho.
Reconhecido nacionalmente, o Salão chega a mais uma edição reforçando a tradição iniciada em 1953 e consolidada ao longo de sete décadas como uma das principais vitrines da arte figurativa brasileira. A expectativa é repetir o sucesso da edição passada, que reuniu cerca de 180 pessoas na abertura e selecionou 110 obras de 67 artistas de diversos estados, entre mais de 600 inscrições recebidas.
VEJA MAIS:
- 10 curiosidades impressionantes do Cacau Park
- Festa das Nações reúne gerações em prol da solidaridade
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
Para o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, o Salão segue cumprindo um papel essencial no fortalecimento da produção artística local e nacional. Segundo ele, o evento mantém viva uma tradição cultural importante para a cidade e aproxima o público das artes visuais.
A comissão organizadora desta edição é formada por nomes ligados ao cenário artístico e cultural, como Odair Demarchi, Renan Nakano, Roberto Kaihara, Élide Fernanda Almeida Leite Guimarães e Fernando Cruz.
A edição de 2025 também reforçou o impacto cultural do espaço. Desde a transferência da Pinacoteca para o Engenho Central, o local já recebeu mais de 50 mil visitantes, consolidando-se como um dos principais polos culturais de Piracicaba.
COMO PARTICIPAR
Os artistas poderão participar nas categorias pintura, escultura e desenho, com inscrição de três a cinco obras por modalidade. Cada categoria exige um formulário específico, e as obras precisam ser inéditas, originais, assinadas, datadas e sem participação anterior em salões oficiais.
Outro requisito é o limite máximo de 200 centímetros de altura, incluindo molduras e suportes. A seleção e premiação ficarão sob responsabilidade de uma comissão formada por cinco especialistas em artes visuais indicados pela organização.
Além do prestígio de participar de um dos salões mais tradicionais do país, os artistas concorrem a Prêmios Aquisitivos da Prefeitura de Piracicaba, no valor de R$ 41.640, e da Câmara Municipal, no total de R$ 23.888,41. Também poderão ser concedidas medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas.
O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3412-3770.