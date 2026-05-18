A arte figurativa volta a ocupar o centro da cena cultural piracicabana. O 71º Salão de Belas Artes de Piracicaba já está com inscrições abertas e promete transformar novamente a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra em um grande encontro de talentos, estilos e histórias visuais. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento será inaugurado em 31 de julho e segue com inscrições abertas até 15 de junho.

Reconhecido nacionalmente, o Salão chega a mais uma edição reforçando a tradição iniciada em 1953 e consolidada ao longo de sete décadas como uma das principais vitrines da arte figurativa brasileira. A expectativa é repetir o sucesso da edição passada, que reuniu cerca de 180 pessoas na abertura e selecionou 110 obras de 67 artistas de diversos estados, entre mais de 600 inscrições recebidas.

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