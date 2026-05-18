Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a probabilidade de formação do El Niño neste ano ultrapassa 90%. O órgão também aponta 25% de chance de o fenômeno ocorrer com intensidade elevada, cenário que pode ampliar os efeitos climáticos em diferentes continentes.

O fenômeno climático El Niño pode voltar a atuar no segundo semestre de 2026 e já preocupa meteorologistas e o setor do agronegócio. O fenômeno ocorre quando as águas do Oceano Pacífico apresentam temperaturas acima da média e pode provocar alterações no clima em diferentes regiões do planeta.

Caso o fenômeno se confirme, os impactos devem atingir várias regiões do Brasil. No Sul, a previsão indica chuvas acima da média, o que pode comprometer colheitas, provocar alagamentos e afetar o transporte de cargas em rodovias e áreas de escoamento agrícola.

Já no Nordeste e em áreas da Amazônia, a tendência é de estiagem prolongada e redução do volume de chuvas. A situação pode afetar reservatórios, rios e atividades ligadas à agricultura e ao abastecimento de água em algumas localidades.

No Centro-Oeste, a preocupação está relacionada às ondas de calor e aos possíveis reflexos sobre o calendário de plantio da soja e do milho. O período de semeadura pode ser afetado pelas condições climáticas, principalmente em estados que dependem da regularidade das chuvas para iniciar o plantio.