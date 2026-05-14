14 de maio de 2026
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Corolla fica destruído em capotamento na SP 308 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O motorista ficou em estado grave e o carro destruído, na Rodovia do Açúcar.
O motorista ficou em estado grave e o carro destruído, na Rodovia do Açúcar.

  Um grave acidente assustou motoristas na tarde desta quarta-feira (14), na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba. Um Toyota Corolla prata ficou completamente destruído após o condutor perder o controle da direção, atravessar o canteiro central e bater violentamente contra um poste.

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Com o impacto devastador, o carro ainda capotou três vezes antes de parar destruído em uma cerca às margens da rodovia. A cena chocou quem passava pelo local.

Equipes do Samu, resgate da concessionária Rodovias do Tietê e socorristas da rodovia correram para o atendimento da ocorrência. O motorista, um homem de 44 anos, ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros após o corte da porta do veículo.

Após um trabalho intenso de resgate e estabilização, a vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Piracicaba.

Segundo informações apuradas no local, o motorista estaria em alta velocidade no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária esteve na ocorrência e investiga as causas da violenta colisão. Parte da pista precisou ser interditada durante o atendimento, causando lentidão no trecho.

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