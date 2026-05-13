A Prefeitura de Piracicaba promove, nesta sexta-feira (15), a 1ª Ação de Empregabilidade voltada ao Parque Automotivo, com a oferta de 214 vagas de trabalho em diferentes áreas. A iniciativa ocorre das 9h às 12h, no Térreo 2 do Centro Cívico, e é gratuita para os participantes.

Organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o mutirão concentra, em um único espaço, empresas do setor automotivo interessadas em contratar, facilitando o acesso de candidatos às oportunidades disponíveis.

Vagas para diferentes perfis

As oportunidades contemplam funções variadas e níveis distintos de qualificação. Há vagas para motorista de caminhão, operador logístico, eletricista de manutenção Jr. e almoxarife Jr., além de cargos como auxiliar de produção, ajudante de logística, inspetor de qualidade e operador de produção.