A Prefeitura de Piracicaba promove, nesta sexta-feira (15), a 1ª Ação de Empregabilidade voltada ao Parque Automotivo, com a oferta de 214 vagas de trabalho em diferentes áreas. A iniciativa ocorre das 9h às 12h, no Térreo 2 do Centro Cívico, e é gratuita para os participantes.
Organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o mutirão concentra, em um único espaço, empresas do setor automotivo interessadas em contratar, facilitando o acesso de candidatos às oportunidades disponíveis.
Vagas para diferentes perfis
As oportunidades contemplam funções variadas e níveis distintos de qualificação. Há vagas para motorista de caminhão, operador logístico, eletricista de manutenção Jr. e almoxarife Jr., além de cargos como auxiliar de produção, ajudante de logística, inspetor de qualidade e operador de produção.
Também estão disponíveis postos como auxiliar de almoxarifado, motorista manobrista, ajudante de produção e auxiliar de linha de produção. Parte das vagas não exige experiência anterior, ampliando o acesso ao mercado de trabalho.
Exigências e benefícios
Os requisitos de escolaridade variam entre ensino fundamental e médio completos, além de posições técnicas que pedem formação específica. Já os benefícios dependem de cada empresa contratante, podendo incluir assistência médica e odontológica, transporte fretado, cesta básica e plano de carreira.
De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, a proposta é aproximar empresas e trabalhadores de forma direta. A ação também busca fortalecer a empregabilidade local ao reunir um grande número de vagas em um único evento.
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Como participar
Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado — de preferência com várias cópias — e documentos pessoais.
O atendimento será realizado por ordem de chegada durante o período do evento.
Serviço
- 1ª Ação de Empregabilidade – Parque Automotivo
- Data: sexta-feira, 15 de maio
- Horário: das 9h às 12h
- Local: Térreo 2 do Centro Cívico (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233)
- Informações: (19) 3437-2221 (WhatsApp)