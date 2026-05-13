13 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Ação oferta mais de 200 vagas de emprego no parque automotivo

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado — de preferência com várias cópias — e documentos pessoais.
Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado — de preferência com várias cópias — e documentos pessoais.

A Prefeitura de Piracicaba promove, nesta sexta-feira (15), a 1ª Ação de Empregabilidade voltada ao Parque Automotivo, com a oferta de 214 vagas de trabalho em diferentes áreas. A iniciativa ocorre das 9h às 12h, no Térreo 2 do Centro Cívico, e é gratuita para os participantes.

Organizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o mutirão concentra, em um único espaço, empresas do setor automotivo interessadas em contratar, facilitando o acesso de candidatos às oportunidades disponíveis.

Vagas para diferentes perfis

As oportunidades contemplam funções variadas e níveis distintos de qualificação. Há vagas para motorista de caminhão, operador logístico, eletricista de manutenção Jr. e almoxarife Jr., além de cargos como auxiliar de produção, ajudante de logística, inspetor de qualidade e operador de produção.

Também estão disponíveis postos como auxiliar de almoxarifado, motorista manobrista, ajudante de produção e auxiliar de linha de produção. Parte das vagas não exige experiência anterior, ampliando o acesso ao mercado de trabalho.

Exigências e benefícios

Os requisitos de escolaridade variam entre ensino fundamental e médio completos, além de posições técnicas que pedem formação específica. Já os benefícios dependem de cada empresa contratante, podendo incluir assistência médica e odontológica, transporte fretado, cesta básica e plano de carreira.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, a proposta é aproximar empresas e trabalhadores de forma direta. A ação também busca fortalecer a empregabilidade local ao reunir um grande número de vagas em um único evento.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como participar

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado — de preferência com várias cópias — e documentos pessoais.

O atendimento será realizado por ordem de chegada durante o período do evento.

Serviço

  • 1ª Ação de Empregabilidade – Parque Automotivo
  • Data: sexta-feira, 15 de maio
  • Horário: das 9h às 12h
  • Local: Térreo 2 do Centro Cívico (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233)
  • Informações: (19) 3437-2221 (WhatsApp)

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários