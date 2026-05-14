O adiamento foi anunciado durante a 8ª Reunião Ordinária da diretoria da agência. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, o recurso voltará à pauta na próxima sexta-feira (15).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiou nesta quarta-feira (13) a análise do recurso apresentado pela fabricante da marca Ypê contra a suspensão da fabricação, comercialização e uso de produtos com lotes terminados em 1.

De acordo com a Anvisa, representantes da agência e da empresa participaram de reuniões técnicas nos últimos dias para discutir medidas relacionadas às irregularidades identificadas na unidade industrial da empresa, localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

A expectativa é de que a fabricante apresente nesta quinta-feira (14) um plano com ações corretivas para adequação do processo produtivo.

Segundo a agência reguladora, inspeções realizadas em abril deste ano, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Municipal de Amparo, identificaram 76 irregularidades na fábrica. Entre os apontamentos está a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos.