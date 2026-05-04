O governo federal apresentou uma nova etapa do programa de renegociação de dívidas, o chamado Desenrola 2.0, trazendo mudanças que impactam diretamente consumidores endividados, instituições financeiras e até o uso do FGTS. A principal novidade é a autorização para utilizar parte do fundo para quitar débitos, medida que já provoca discussões sobre seus efeitos no bolso do trabalhador.

Uso do FGTS vira ponto central

Entre os destaques, está a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS — ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor — para abater ou liquidar dívidas. O repasse não passa pelas mãos do beneficiário: o dinheiro segue diretamente para as instituições financeiras, como forma de garantir que seja aplicado exclusivamente na quitação dos débitos.

A expectativa do governo é movimentar cerca de R$ 4,5 bilhões com essa medida, com um limite total de saída de recursos que pode chegar a R$ 8,2 bilhões.

Quem pode participar e quais são as condições