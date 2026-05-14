O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que os trabalhadores poderão consultar, a partir de 25 de maio, o saldo do FGTS disponível para uso no programa de renegociação de dívidas Novo Desenrola. A proposta prevê a utilização de até 20% do saldo do Fundo de Garantia ou até R$ 1 mil, valendo o maior valor, para quitação ou redução de débitos em atraso.

Após a consulta, as instituições financeiras terão prazo estimado de até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal. Depois da validação, a Caixa realizará a transferência dos recursos diretamente às instituições financeiras.

Saiba mais: