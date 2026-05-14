Uma mulher desaparece sem deixar respostas. No lugar delas, ficam o silêncio, as memórias e as perguntas. É desse universo carregado de poesia e mistério que nasce O Desaparecimento de Luísa, espetáculo solo protagonizado pela atriz Graziele Garbuio, que será apresentado neste domingo (17), às 19h, no Ponto de Cultura Garapa (Rua Dom Pedro II, 1313 - Bairro Alto). A entrada é gratuita.

Livremente inspirado no poema Desaparecimento de Luísa Porto, de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo transforma em cena o mistério de Luísa Porto, personagem criada pelo poeta mineiro. A proposta mistura drama, poesia e reflexão em uma narrativa construída para provocar diferentes emoções no público.

A ideia do espetáculo começou a ganhar forma em 2024, mas a relação de Graziele com a obra de Drummond vem de anos. Desde 2018, a atriz pesquisa o universo do poeta durante seus estudos na Pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp. O impacto emocional causado pelo poema foi o ponto de partida para transformar versos em dramaturgia.