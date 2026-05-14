Uma mulher desaparece sem deixar respostas. No lugar delas, ficam o silêncio, as memórias e as perguntas. É desse universo carregado de poesia e mistério que nasce O Desaparecimento de Luísa, espetáculo solo protagonizado pela atriz Graziele Garbuio, que será apresentado neste domingo (17), às 19h, no Ponto de Cultura Garapa (Rua Dom Pedro II, 1313 - Bairro Alto). A entrada é gratuita.
Livremente inspirado no poema Desaparecimento de Luísa Porto, de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo transforma em cena o mistério de Luísa Porto, personagem criada pelo poeta mineiro. A proposta mistura drama, poesia e reflexão em uma narrativa construída para provocar diferentes emoções no público.
A ideia do espetáculo começou a ganhar forma em 2024, mas a relação de Graziele com a obra de Drummond vem de anos. Desde 2018, a atriz pesquisa o universo do poeta durante seus estudos na Pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp. O impacto emocional causado pelo poema foi o ponto de partida para transformar versos em dramaturgia.
VEJA MAIS:
- Sucesso dos anos 80, Top Gun: Ases Indomáveis volta aos cinemas
- Educação antirracista é tema de palestra no IHGP; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Para construir o texto teatral, Graziele convidou a dramaturga Gabriela Guinatti. O resultado é uma obra original, que preserva elementos marcantes da escrita drummondiana, como a ironia, as metáforas e os silêncios carregados de significado.
No palco, Graziele interpreta diferentes personagens ligadas ao desaparecimento de Luísa, entre elas Maria, a mãe, e Rita, a melhor amiga da protagonista. Entre trocas rápidas de emoção, voz e presença, o espetáculo aposta na força da atuação e dos elementos cênicos para envolver o espectador.
Ao longo dos 60 minutos de apresentação, o público acompanha uma trama que mistura suspense e profundidade emocional. A narrativa parte de um acontecimento inesperado que transforma a vida das personagens e abre espaço para reflexões sobre escolhas, relações humanas e os mistérios da existência.
Além da circulação por cidades do interior e litoral paulista, o projeto Ações para não Desaparecer também prevê recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição. A iniciativa foi contemplada pelo ProAC, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.
Com classificação indicativa de 16 anos, O Desaparecimento de Luísa promete uma experiência sensível e intensa para quem busca um teatro que dialoga com poesia, memória e humanidade.