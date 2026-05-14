14 de maio de 2026
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TEATRO

Espetáculo gratuito inspirado em Drummond chega a Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Foto: Mauro Machado
Mistério, drama e poesia marcam O Desaparecimento de Luísa, espetáculo inspirado na obra de Carlos Drummond de Andrade que chega a Piracicaba com entrada franca.
Mistério, drama e poesia marcam O Desaparecimento de Luísa, espetáculo inspirado na obra de Carlos Drummond de Andrade que chega a Piracicaba com entrada franca.

Uma mulher desaparece sem deixar respostas. No lugar delas, ficam o silêncio, as memórias e as perguntas. É desse universo carregado de poesia e mistério que nasce O Desaparecimento de Luísa, espetáculo solo protagonizado pela atriz Graziele Garbuio, que será apresentado neste domingo (17), às 19h, no Ponto de Cultura Garapa (Rua Dom Pedro II, 1313 - Bairro Alto). A entrada é gratuita.

Livremente inspirado no poema Desaparecimento de Luísa Porto, de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo transforma em cena o mistério de Luísa Porto, personagem criada pelo poeta mineiro. A proposta mistura drama, poesia e reflexão em uma narrativa construída para provocar diferentes emoções no público.

A ideia do espetáculo começou a ganhar forma em 2024, mas a relação de Graziele com a obra de Drummond vem de anos. Desde 2018, a atriz pesquisa o universo do poeta durante seus estudos na Pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp. O impacto emocional causado pelo poema foi o ponto de partida para transformar versos em dramaturgia.

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Para construir o texto teatral, Graziele convidou a dramaturga Gabriela Guinatti. O resultado é uma obra original, que preserva elementos marcantes da escrita drummondiana, como a ironia, as metáforas e os silêncios carregados de significado.

No palco, Graziele interpreta diferentes personagens ligadas ao desaparecimento de Luísa, entre elas Maria, a mãe, e Rita, a melhor amiga da protagonista. Entre trocas rápidas de emoção, voz e presença, o espetáculo aposta na força da atuação e dos elementos cênicos para envolver o espectador.

Ao longo dos 60 minutos de apresentação, o público acompanha uma trama que mistura suspense e profundidade emocional. A narrativa parte de um acontecimento inesperado que transforma a vida das personagens e abre espaço para reflexões sobre escolhas, relações humanas e os mistérios da existência.

Além da circulação por cidades do interior e litoral paulista, o projeto Ações para não Desaparecer também prevê recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição. A iniciativa foi contemplada pelo ProAC, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.

Com classificação indicativa de 16 anos, O Desaparecimento de Luísa promete uma experiência sensível e intensa para quem busca um teatro que dialoga com poesia, memória e humanidade.

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