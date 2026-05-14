Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

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ESTREIAS

Top Gun: Ases Indomáveis - 40º Aniversário: Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto, ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá se envolve com Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), uma bela mulher, e enfrenta um competidor à sua altura (Val Kilmer).