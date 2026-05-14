Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESTREIAS
Top Gun: Ases Indomáveis - 40º Aniversário: Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto, ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá se envolve com Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), uma bela mulher, e enfrenta um competidor à sua altura (Val Kilmer).
Top Gun: Maverick (Relançamento): Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum “Top Gun” em vida jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw, que tem o apelido de “Rooster”, o filho do falecido amigo de Maverick, o oficial Nick Bradshaw, conhecido como “Goose”.
Na Zona Cinzenta: A trama de NA ZONA CINZENTA gira em torno de dois especialistas em extração que precisam designar uma rota de fuga para uma negociadora sênior.
Obsessão: Depois de quebrar o misterioso Salgueiro dos Desejos para conquistar o coração de sua paixão, um romântico incurável se vê conseguindo exatamente o que queria, mas logo descobre que alguns desejos têm um preço sombrio e sinistro.
Authentic Games No Império Desconectado: Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império.
O Gênio Do Crime: Quatro amigos se veem envolvidos em uma investigação surpreendente ao descobrirem uma sofisticada falsificação de uma figurinha rara do álbum da Copa do Mundo.
SEGUEM EM CARTAZ
Mortal Kombat 2: Os campeões favoritos dos fãs - agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage - se enfrentam na batalha final para derrotar o domínio sombrio de Shao Kahn, que ameaça a própria existência do Earthrealm e de seus defensores.
Michael: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.
O Diabo Veste Prada 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Velhos Bandidos;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
- Um Pai Em Apuros;
- Super Mario Galaxy – O Filme;
- Zico, o Samurai De Quintino.