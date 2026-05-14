A educação como caminho para transformar realidades, fortalecer identidades e combater desigualdades será o centro da palestra gratuita “13 de Maio: liberdade sem direitos e o papel urgente da educação antirracista”, que acontece neste sábado (16), às 15h30, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (Rua Professor José Martins de Toledo, 109 - Jaraguá). O encontro será conduzido pela educadora piracicabana Sandra Valéria Lucio, referência em alfabetização, literatura e educação antirracista.
Aberto ao público, o evento contará com 30 vagas, proporcionando uma experiência mais próxima e acolhedora, com espaço para troca de ideias e diálogo direto entre o público e a palestrante.
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Uma vida dedicada à educação
Nascida em Piracicaba, Sandra soma 40 anos de atuação na educação e dedicou 34 deles à escola pública estadual. Professora alfabetizadora, formada em Pedagogia e Letras e futura psicóloga, ela construiu uma carreira marcada pela valorização da leitura, da representatividade e da construção do pertencimento dentro das salas de aula.
O reconhecimento nacional veio com o prêmio Educadora Nota 10, da revista Nova Escola, conquistado com o projeto “Branca de Neve”, iniciativa de alfabetização que ganhou destaque pelas metodologias inovadoras aplicadas no processo de aprendizagem.
Ao longo da trajetória, Sandra também desenvolveu projetos como Projeto África, vencedor do prêmio Educar para Igualdade Racial; Histórias Lá de Casa; Conversa de Meninas; Tô com Saudade, criado durante a pandemia; e o Campeonato de Leitura. A educadora ainda atua como embaixadora do Projeto Literama Infantil, de Salvador (BA), incentivando a leitura de obras protagonizadas por personagens negros.
Reflexão sobre memória, racismo e transformação
A palestra propõe uma reflexão sobre os impactos históricos do 13 de Maio e os desafios que ainda persistem na construção de uma sociedade mais igualitária. Com especializações em História Afro-Brasileira, Psicopedagogia, Neuropsicologia, Psicanálise e Educação Especial, Sandra leva para o debate uma abordagem que une experiência prática, formação acadêmica e vivência social.
Reconhecida também pelo Calendário Afro de Piracicaba e por homenagens recebidas da Câmara Municipal, a professora reforça, em suas palestras pelo país, uma ideia que atravessa toda a sua trajetória: combater o racismo passa, necessariamente, pela educação.