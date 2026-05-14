Aberto ao público, o evento contará com 30 vagas, proporcionando uma experiência mais próxima e acolhedora, com espaço para troca de ideias e diálogo direto entre o público e a palestrante.

A educação como caminho para transformar realidades, fortalecer identidades e combater desigualdades será o centro da palestra gratuita “13 de Maio: liberdade sem direitos e o papel urgente da educação antirracista”, que acontece neste sábado (16), às 15h30, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (Rua Professor José Martins de Toledo, 109 - Jaraguá). O encontro será conduzido pela educadora piracicabana Sandra Valéria Lucio, referência em alfabetização, literatura e educação antirracista.

Nascida em Piracicaba, Sandra soma 40 anos de atuação na educação e dedicou 34 deles à escola pública estadual. Professora alfabetizadora, formada em Pedagogia e Letras e futura psicóloga, ela construiu uma carreira marcada pela valorização da leitura, da representatividade e da construção do pertencimento dentro das salas de aula.

O reconhecimento nacional veio com o prêmio Educadora Nota 10, da revista Nova Escola, conquistado com o projeto “Branca de Neve”, iniciativa de alfabetização que ganhou destaque pelas metodologias inovadoras aplicadas no processo de aprendizagem.

Ao longo da trajetória, Sandra também desenvolveu projetos como Projeto África, vencedor do prêmio Educar para Igualdade Racial; Histórias Lá de Casa; Conversa de Meninas; Tô com Saudade, criado durante a pandemia; e o Campeonato de Leitura. A educadora ainda atua como embaixadora do Projeto Literama Infantil, de Salvador (BA), incentivando a leitura de obras protagonizadas por personagens negros.

Reflexão sobre memória, racismo e transformação