O lago do Horto Florestal de Tupi, em Piracicaba (SP), enfrenta há mais de um ano um cenário preocupante: a superfície da água foi completamente tomada por plantas aquáticas, formando uma espécie de “gramado” verde. A situação, que se arrasta desde março de 2025, acende alerta para impactos ambientais e possíveis danos à fauna local.
Especialistas apontam que o fenômeno pode comprometer o equilíbrio do ecossistema, principalmente pela redução de oxigênio na água, o que favorece a mortandade de peixes e outros organismos.
Entenda por que o lago foi tomado
A proliferação intensa das plantas, conhecidas como macrófitas do gênero Salvinia, está ligada ao excesso de nutrientes na água. Esse material pode chegar ao lago por meio de fertilizantes utilizados em áreas agrícolas próximas, carregados pelas chuvas.
Além disso, fatores climáticos também contribuem para o avanço da vegetação. Altas temperaturas e períodos prolongados de calor aceleram o crescimento dessas plantas, enquanto a redução do nível da água pode concentrar ainda mais nutrientes.
Impactos ambientais preocupam especialistas
Quando a vegetação cobre toda a superfície, a troca de oxigênio entre a água e o ambiente fica comprometida. Com isso, a qualidade da água diminui rapidamente.
Outro problema ocorre quando essas plantas começam a morrer: o processo de decomposição consome ainda mais oxigênio, agravando o cenário e aumentando o risco de morte de peixes e outros seres vivos.
Especialistas defendem que é fundamental investigar a origem exata do problema para evitar agravamento da situação.
Medidas adotadas não contiveram avanço
Tentativas de controle já foram realizadas, como a instalação de barreiras para conter a expansão das plantas aquáticas. No entanto, as ações não foram suficientes para impedir que a vegetação avançasse por toda a superfície do lago.
A retirada manual ou com uso de máquinas é apontada como uma das alternativas mais eficazes, embora demande esforço contínuo e planejamento.
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Histórico do problema
O cenário já havia sido registrado no início de 2025, período marcado por temperaturas elevadas e redução da vazão de mananciais. Na época, especialistas já alertavam que a combinação de calor intenso e nutrientes favorecia a rápida multiplicação das plantas aquáticas.
Com o passar dos meses, o quadro persistiu e se agravou, transformando o lago em uma superfície praticamente tomada pela vegetação.
Importância do Horto de Tupi
Com cerca de 198 hectares, o Horto Florestal de Tupi é um dos principais espaços verdes de Piracicaba, utilizado para lazer, prática de atividades físicas e educação ambiental.
Criado há mais de um século como estação experimental, o local segue sendo referência para contato com a natureza e promoção de qualidade de vida — cenário que agora enfrenta desafios ambientais significativos.