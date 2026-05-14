O lago do Horto Florestal de Tupi, em Piracicaba (SP), enfrenta há mais de um ano um cenário preocupante: a superfície da água foi completamente tomada por plantas aquáticas, formando uma espécie de “gramado” verde. A situação, que se arrasta desde março de 2025, acende alerta para impactos ambientais e possíveis danos à fauna local.

Especialistas apontam que o fenômeno pode comprometer o equilíbrio do ecossistema, principalmente pela redução de oxigênio na água, o que favorece a mortandade de peixes e outros organismos.

Entenda por que o lago foi tomado