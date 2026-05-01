A 41ª Festa das Nações de Piracicaba começou nesta quarta-feira (13) e marca um novo capítulo em sua trajetória. Realizada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), de 13 a 17 de maio, no Engenho Central, e com promoção e organização da Prefeitura de Piracicaba, a edição 2026 recebe os visitantes em um grande circuito de cultura, gastronomia e experiências imersivas, tudo com um objetivo central: gerar recursos para manter ativos projetos que impactam milhares de vidas.

Toda a renda obtida será revertida para 21 instituições sociais de Piracicaba as quais, juntas, atendem mais de 30 mil beneficiados em diferentes frentes de atuação. Para enriquecer a experiência gastronômica, a Festa passa a contar com novas nações: Argentina, Tailândia e França. Essa chegada amplia o cardápio e reforça o caráter multicultural do evento.