A 41ª Festa das Nações de Piracicaba começou nesta quarta-feira (13) e marca um novo capítulo em sua trajetória. Realizada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), de 13 a 17 de maio, no Engenho Central, e com promoção e organização da Prefeitura de Piracicaba, a edição 2026 recebe os visitantes em um grande circuito de cultura, gastronomia e experiências imersivas, tudo com um objetivo central: gerar recursos para manter ativos projetos que impactam milhares de vidas.
Toda a renda obtida será revertida para 21 instituições sociais de Piracicaba as quais, juntas, atendem mais de 30 mil beneficiados em diferentes frentes de atuação. Para enriquecer a experiência gastronômica, a Festa passa a contar com novas nações: Argentina, Tailândia e França. Essa chegada amplia o cardápio e reforça o caráter multicultural do evento.
Carolina Angelelli, presidente da Fenapi, destaca que são mais de 30 mil beneficiados em projetos sociais. “Todas as barracas, tudo o que ocorre na festa, os voluntários, o público, os fornecedores, todos estão envolvidos nesta atmosfera de amor ao próximo e solidariedade. As expectativas são as melhores possíveis. Será o Ano das Luzes na festa e nos corações de cada visitante”, afirma.
Mais de 5.000 voluntários estão mobilizados, formando um contingente que reforça o DNA da Festa desde sua primeira realização, em 1983. “A Festa das Nações funciona como um verdadeiro motor de transformação social. A receita gerada durante os cinco dias é essencial para a continuidade de projetos que sustentam o atendimento de centenas de pessoas ao longo do ano”.
A proposta segue sendo uma viagem gastronômica pelos cinco continentes, com cardápios típicos de 19 nações.
EXPERIÊNCIA ÁGIL E CONFORTÁVEL
Entre as mudanças estruturais, um dos principais avanços está no novo sistema de compras. Atendendo a demandas recorrentes do público, cada barraca passa a operar com caixa próprio, permitindo que o visitante realize o pagamento diretamente no local (com cartão, Pix ou dinheiro). Após a emissão do comprovante, basta apresentá-lo no balcão para retirada do pedido. A medida elimina etapas intermediárias, reduz filas e melhora significativamente a circulação, favorecendo uma experiência mais fluida para quem deseja explorar a diversidade gastronômica da Festa.
ATRAÇÕES INÉDITAS
A edição “O Ano das Luzes” aposta em atrações inéditas e exclusivas. A Roda Gigante (R$ 25) traz uma vista privilegiada do rio Piracicaba, oferecendo um ponto nunca visto antes do rio. O Planetário (R$ 30) com uma experiência imersiva de projeções e conteúdo educativo e o Túnel Estrelar (R$ 5) instalação sensorial com efeitos de luz. Todas as ativações são pagas e têm renda integralmente revertida às entidades.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Ingressos – R$ 16 inteira e R$ 8 meia entrada. informações sobre gratuidade e meia-entrada, assim como os termos para a entrada de menores de 16 anos estão disponíveis no site oficial da festa.
Estacionamento – R$ 30 (Automóveis e camionetes); R$ 15 (motos); as áreas de estacionamento contam com segurança e orientadores para os motoristas. O pagamento do estacionamento deve ser feito no próprio local aos agentes identificados e mediante fornecimento de recibo com a identificação de pago.
Acessos - As entradas dos estacionamentos serão na avenida Beira Rio (na rotatória, ao lado do entroncamento com a rua Luiz de Queiroz), avenida Maurice Allain e avenida Dona Lídia (na esquina com rua Dom João). O acesso ao estacionamento de serviço será pela ponte do Morato. Patrocinadores, artistas e funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo acessam pela avenida Maurice Allain (ponte do Mirante).
Horários:
- Dia 13/5 - Quarta-feira - até 00h.
- Dia 14/5 - Quinta-feira - 19h às 00h.
- Dia 15/5 - Sexta-feira - 19h às 02h.
- Dia 16/5 - Sábado - 11h às 02h.
- Dia 17/5- Domingo - 11h às 18h.
PROGRAMAÇÃO PALCO PRINCIPAL
14/05/2026 – Quinta-feira
20h – Abertura com Rainhas
21h – Orquestra Sinfônica de Piracicaba
22h – Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba
15/05/2026 – Sexta-feira
20h – Abertura com Rainhas
21h – Equeva Danse
22h – Triozão
16/05/2026 – Sábado
13h – Banda Musical do Instituto Educando
14h – Banda Kuwala
15h – Grupo Folclórico Cruz de Malta
16h – Grupo de Dança Folclórica Alemãs Edelweiss
17h – Samba de Lenço de Piracicaba
18h – Grupo de Dança Folclórica Suíça Tanzgruppe Helvetia
19h – Dança Tradicional Coreana
20h – Apresentação das Rainhas
21h – Cia Jazz Studio 415
22h – Água de Vintém
17/05/2026 – Domingo
12h – Banda Chuva de Pedra
13h – Cia de Dança Crescer
14h – Encantaria Amazônica
15h – Núcleo Corpoesia
16h – Companhia Emanuelle Teixeira
17h – Encerramento com presença das Rainhas