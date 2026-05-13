A Avenida Independência, uma das mais importantes de Piracicaba, é também uma das maiores fontes de preocupação quando se pensa em segurança no trânsito. De acordo com a plataforma Infosiga, do Detran, a via é a que mais registrou acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, de acordo com dados do Infosiga.

De acordo com a plataforma, 21 acidentes, um deles que resultou em uma morte, foram registrados na avenida no período de abril de 2025 a março de 2026. No Infosiga, a via aparece com uma pontuação de 113 UPS – sigla para definir pontuação de gravidade do local. Em segundo lugar, entre as vias que mais registram acidentes está a avenida Doutor Paulo de Moraes, com 13 acidentes, dois deles fatais. A rua Corcovado foi classificada em terceiro, também com 13 acidentes, um deles com uma morte. Em seguida aparece a avenida Laranjal Paulista com 12 sinistros, um deles fatal, avenida Pompeia, com 12 acidentes e Professor Alberto Vollet Sachs, com nove acidentes.

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