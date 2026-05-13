A Avenida Independência, uma das mais importantes de Piracicaba, é também uma das maiores fontes de preocupação quando se pensa em segurança no trânsito. De acordo com a plataforma Infosiga, do Detran, a via é a que mais registrou acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, de acordo com dados do Infosiga.
De acordo com a plataforma, 21 acidentes, um deles que resultou em uma morte, foram registrados na avenida no período de abril de 2025 a março de 2026. No Infosiga, a via aparece com uma pontuação de 113 UPS – sigla para definir pontuação de gravidade do local. Em segundo lugar, entre as vias que mais registram acidentes está a avenida Doutor Paulo de Moraes, com 13 acidentes, dois deles fatais. A rua Corcovado foi classificada em terceiro, também com 13 acidentes, um deles com uma morte. Em seguida aparece a avenida Laranjal Paulista com 12 sinistros, um deles fatal, avenida Pompeia, com 12 acidentes e Professor Alberto Vollet Sachs, com nove acidentes.
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O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura informou que intensificou ações de fiscalização e prevenção no trânsito em parceria com forças de segurança, com foco em vias de maior movimento e índices de acidentes. Segundo a administração, os dados do Infosiga-SP são utilizados para orientar medidas de fiscalização, educação e engenharia de tráfego. “Embora algumas vias concentrem maior número de ocorrências em razão do intenso fluxo diário de veículos e da característica de corredores estruturais da cidade, os próprios indicadores do Infosiga demonstram evolução positiva na redução da mortalidade viária em Piracicaba”, informou. E completou: “Os dados comparativos dos últimos 12 meses apontam redução de óbitos em relação ao período anterior. De acordo com os dados da plataforma, Piracicaba registrou 68 óbitos no período de abril de 2025 a março de 2026, contra 77 no intervalo anterior, de abril de 2024 a março de 2025.”
RODOVIAS
As rodovias que cortam Piracicaba registraram número maior de acidentes. A Luiz de Queiroz (SP-304), administrada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) registrou no período 80 acidentes, cinco deles fatais que resultaram em nove mortes. As rodovias Hermínio Petrin (SP-127), do Açíucar (SP-308) e a Samuel de Castro Neves (SP-147), todas administradas pela iniciativa privada somaram juntas 114 acidentes sem mortes e 14 fatais que resultaram em mais 15 mortes.