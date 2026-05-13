A família de Angelino Schelminski, 57, está vivendo um drama em uma busca desesperad. Ele foi visto pela última vez no dia 29 de abril. Saiu de casa e nunca mais voltou. Nem um telefonema, nem um recado.

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A filha, desesperada, contou que o pai luta contra o alcoolismo, além de não usar celular. A família procurou em hospitais, UPAs, vizinhos, bares, e em locais que ele frequentava. Ninguém deu pistas do seu paradeiro.