13 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Pai de família some há dias e família grita por socorro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A família de Ângelo está vivendo um drama em Piracicaba.
A família de Ângelo está vivendo um drama em Piracicaba.

  A família de Angelino Schelminski, 57, está vivendo um drama em uma busca desesperad. Ele foi visto pela última vez no dia 29 de abril. Saiu de casa e nunca mais voltou. Nem um telefonema, nem um recado.

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A filha, desesperada, contou que o pai luta contra o alcoolismo, além de não usar celular. A família procurou em hospitais, UPAs, vizinhos, bares, e em locais que ele frequentava. Ninguém deu pistas do seu paradeiro.

No boletim de ocorrência, um detalhe chamou a atenção. Angelino foi espancado dias antes de sumir. Chegou a ser socorrido e levado pra UPA Vila Cristina todo machucado. Mas não registrou boletim de ocorrência na época. Não contou para a família e engoliu a agressão calado. E agora sumiu.

A polícia investiga o desaparecimento. Informações podem ser repassadas ao número 190 (PM) e 153 (GCM).

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