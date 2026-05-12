Um acidente assustou moradores e comerciantes no centro de Piracicaba, na noite desta segunda-feira (11). A batida aconteceu no cruzamento das ruas Benjamin Constant e 13 de Maio, e envolveu um Honda Civic e um Peugeot 5008.
Segundo testemunhas, o Honda Civic seguia pela Benjamin Constant e atingiu em cheio o Peugeot 5008, que vinha pela 13 de Maio na preferencial.
Com a força do impacto, um dos veículos foi lançado contra a fachada de uma loja. O carro e a frente do comércio ficaram destruidos. O barulho da colisão fez muita gente sair correndo para a rua.
Equipes da Polícia e do resgate foram chamadas para atender a ocorrência. Apesar do susto e do estrago grande nos carros e na loja, ninguém teve ferimentos graves.
O acidente deixou o trânsito complicado na região central durante todo o atendimento. A cena chamou atenção de quem passava e lotou a esquina de curiosos.