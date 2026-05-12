Homem cai nas mãos da polícia após tentativa de execução com pistola
Uma tentativa de homicídio que quase terminou em morte virou alvo de uma grande operação da Polícia Civil em Piracicaba. O principal suspeito, conhecido pelo apelido de “Batata”, foi preso durante a operação “Disparo Falho”, realizada pela UPJA nesta segunda-feira (11), no bairro Jardim Monte Líbano II.
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Segundo as investigações, o crime aconteceu na noite de 19 de abril, no Jardim Belverde, após uma confusão em um estabelecimento comercial. Depois do desentendimento, os envolvidos teriam deixado o local, mas retornaram minutos depois em uma motocicleta dispostos a matar.
De acordo com a Polícia Civil, um dos criminosos sacou uma arma e apontou para a vítima, tentando executar o homem a tiros. O assassinato só não aconteceu porque a arma falhou no momento dos disparos. Revoltados, os envolvidos partiram então para a agressão física, iniciando uma violenta luta corporal que deixou a vítima ferida.
As investigações revelaram ainda que a motocicleta usada na ação criminosa havia sido furtada de um terceiro pouco antes do ataque. Durante o atendimento da ocorrência, policiais conseguiram prender um dos suspeitos em flagrante e apreender munições de calibre 9 milímetros.
A vítima reconheceu formalmente o segundo envolvido, já conhecido na região.
Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou a prisão temporária e mandados de busca contra o suspeito. Na manhã desta segunda-feira, equipes da UPJA localizaram “Batata” em sua residência e efetuaram a prisão. Durante as buscas, um aparelho celular foi apreendido.
O suspeito foi levado para a unidade policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A investigação é coordenada pelo delegado Dr. Thales Fleury, da UPJA, que segue apurando a participação de outros envolvidos no caso.