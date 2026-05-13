Um caminhão quebrou no início da tarde desta quarta-feira, 13, em um trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, e provocou congestionamento no sentido São Pedro–Piracicaba. O veículo apresentou problemas mecânicos em um ponto onde o tráfego opera em faixa única devido às obras realizadas na rodovia.

A situação causou retenção de veículos e lentidão para motoristas que seguiam em direção a Piracicaba.

A equipe do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou trânsito parado no sentido de São Pedro para Piracicaba. Filas se formaram ao longo do trecho e motoristas enfrentaram dificuldades para seguir viagem durante o período da tarde.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Também não foi divulgada previsão para a retirada do caminhão e normalização do tráfego no local. Motoristas que utilizam a SP-304 devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a liberação da via.