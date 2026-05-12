A edição “O Ano das Luzes” da Festa das Nações 2026 aposta em atrações inéditas e exclusivas. A Roda Gigante (R$ 25) trará uma vista privilegiada do rio Piracicaba, oferecendo um ponto nunca visto antes do rio. O Planetário (R$ 30) com uma experiência imersiva de projeções e conteúdo educativo e o Túnel Estrelar (R$ 5) instalação sensorial com efeitos de luz. Todas as ativações são pagas e têm renda integralmente revertida às entidades.
Quanto às atrações, o público poderá acompanhar apresentações que atravessam estilos e territórios, das orquestras à dança contemporânea, passando pelas manifestações folclóricas que traduzem a essência da Festa das Nações.
Entre os destaques musicais, estão a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, a Orquestra Educacional de Piracicaba, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira e a Orquestra de Câmara de Cordas. Na linha instrumental, completam a programação os grupos Água de Vintém, Triozão, Banda Chuva de Pedra, Banda Educando e Kuwala; A dança também marca presença com o Núcleo Corpoesia, Companhia Emanuelle, Encantaria Amazônica, Cia Jazz Studio 415 e Equeva Danse, reforçando a pluralidade de linguagens no palco principal. Já no campo das tradições, o público poderá prestigiar o Samba Lenço (Piracicaba/SP), o Grupo Folclórico Cruz de Malta (Santos/SP), Dança Folclórica Coreana, Tanzgruppe Helvetia – Suíça (Indaiatuba/SP) e O Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Edelweiss (São Paulo/SP); Bandas itinerantes: Máfia do Jazz e Mississipi Jazz Band. [Programação completa no final deste release.]
BEBIDAS OFICIAIS - Pela primeira vez, a cervejaria Leuven será responsável pelo chope oficial da festa. Com sede em Piracicaba, a marca é referência por sua produção artesanal e identidade própria, conquistando reconhecimento pela qualidade de seus rótulos. O chope pilsen será comercializado a partir de R$ 14, valor definido com base em levantamento comparativo com eventos de porte semelhante na região. E mais, em parceria com a Cervejaria Leuven, a Festa das Nações terá latas de cerveja com design exclusivo e personalizado, transformando o produto em uma memória afetiva para o público.
Já no segmento de bebidas não alcoólicas, a chegada da Coca-Cola representa um avanço significativo. Com presença global e um portfólio consolidado, a empresa traz padronização, variedade e confiabilidade ao serviço oferecido ao público, elevando o nível da experiência geral do evento.
PET PLACE - A 41ª edição da Festa das Nações terá também o Pet Place, um espaço inédito de aproximadamente 300 metros quadrados, desenvolvido especialmente para o bem-estar dos animais de estimação. Sob responsabilidade da Agropecuária do Marinho (Unidade Santa Teresinha), será uma área confortavelmente instalada com muita sombra, pontos de hidratação, sorteios de petiscos, ativações de marcas do segmento e espaços de interação.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Ingressos – R$ 16 inteira e R$ 8 meia entrada. informações sobre gratuidade e meia-entrada, assim como os termos para a entrada de menores de 16 anos estão disponíveis no site oficial da festa.
- Estacionamento – R$ 30 (Automóveis e camionetes); R$ 15 (motos); as áreas de estacionamento contam com segurança e orientadores para os motoristas. O pagamento do estacionamento deve ser feito no próprio local aos agentes identificados e mediante fornecimento de recibo com a identificação de pago.
-Acessos - As entradas dos estacionamentos serão na avenida Beira Rio (na rotatória, ao lado do entroncamento com a rua Luiz de Queiroz), avenida Maurice Allain e avenida Dona Lídia (na esquina com rua Dom João). O acesso ao estacionamento de serviço será pela ponte do Morato. Patrocinadores, artistas e funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo acessam pela avenida Maurice Allain (ponte do Mirante).
- Aplicativos/táxi - Os veículos por aplicativo, táxis e caronas também terão um local próprio para embarque e desembarque na Passarela Estaiada, localizada na avenida Beira Rio, entre as ruas XV de Novembro e Rangel Pestana. O acesso ao local é exclusivo pela rua XV de Novembro.
SERVIÇO - 41ª Festa das Nações de Piracicaba
Data: 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2026.
Local: Engenho Central
Horários:
- Dia 13/5 - Quarta-feira - 19h às 00h.
- Dia 14/5 - Quinta-feira - 19h às 00h.
- Dia 15/5 - Sexta-feira - 19h às 02h.
- Dia 16/5 - Sábado - 11h às 02h.
- Dia 17/5- Domingo - 11h às 18h.
PROGRAMAÇÃO PALCO PRINCIPAL
13/05/2026 – Quarta-feira
20h – Abertura com Rainhas
21h – Orquestra Paulistana de Viola Caipira
22h – Orquestra Educacional de Piracicaba
14/05/2026 – Quinta-feira
20h – Abertura com Rainhas
21h – Orquestra Sinfônica de Piracicaba
22h – Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba
15/05/2026 – Sexta-feira
20h – Abertura com Rainhas
21h – Equeva Danse
22h – Triozão
16/05/2026 – Sábado
13h – Banda Musical do Instituto Educando
14h – Banda Kuwala
15h – Grupo Folclórico Cruz de Malta
16h – Grupo de Dança Folclórica Alemãs Edelweiss
17h – Samba de Lenço de Piracicaba
18h – Grupo de Dança Folclórica Suíça Tanzgruppe Helvetia
19h – Dança Tradicional Coreana
20h – Apresentação das Rainhas
21h – Cia Jazz Studio 415
22h – Água de Vintém
17/05/2026 – Domingo
12h – Banda Chuva de Pedra
13h – Cia de Dança Crescer
14h – Encantaria Amazônica
15h – Núcleo Corpoesia
16h – Companhia Emanuelle Teixeira
17h – Encerramento com presença das Rainhas