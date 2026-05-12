A edição “O Ano das Luzes” da Festa das Nações 2026 aposta em atrações inéditas e exclusivas. A Roda Gigante (R$ 25) trará uma vista privilegiada do rio Piracicaba, oferecendo um ponto nunca visto antes do rio. O Planetário (R$ 30) com uma experiência imersiva de projeções e conteúdo educativo e o Túnel Estrelar (R$ 5) instalação sensorial com efeitos de luz. Todas as ativações são pagas e têm renda integralmente revertida às entidades.

Quanto às atrações, o público poderá acompanhar apresentações que atravessam estilos e territórios, das orquestras à dança contemporânea, passando pelas manifestações folclóricas que traduzem a essência da Festa das Nações.

Entre os destaques musicais, estão a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, a Orquestra Educacional de Piracicaba, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira e a Orquestra de Câmara de Cordas. Na linha instrumental, completam a programação os grupos Água de Vintém, Triozão, Banda Chuva de Pedra, Banda Educando e Kuwala; A dança também marca presença com o Núcleo Corpoesia, Companhia Emanuelle, Encantaria Amazônica, Cia Jazz Studio 415 e Equeva Danse, reforçando a pluralidade de linguagens no palco principal. Já no campo das tradições, o público poderá prestigiar o Samba Lenço (Piracicaba/SP), o Grupo Folclórico Cruz de Malta (Santos/SP), Dança Folclórica Coreana, Tanzgruppe Helvetia – Suíça (Indaiatuba/SP) e O Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Edelweiss (São Paulo/SP); Bandas itinerantes: Máfia do Jazz e Mississipi Jazz Band. [Programação completa no final deste release.]