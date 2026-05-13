Uma ação da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Civil identificou um espaço suspeito de funcionar como rinha de galos em Cosmópolis, na região de Piracicaba, nesta terça-feira (12). A operação terminou com multa de R$ 156 mil por maus-tratos.

No local, os agentes encontraram 52 galos da raça índio mantidos em viveiros inadequados, sem ventilação e com sinais de maus-tratos. Também foram apreendidos medicamentos, esporas plásticas e três estruturas usadas como arenas de combate.

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